總統臉書引導公投 學者：有失分際

對於總統蔡英文於個人臉書引導四個公投都投不同意票，台師大政研所教授曲兆祥12日受訪表示，蔡英文若以總統身分呼籲民眾公投應該怎麼投「非常不恰當」。中山大學政研所教授廖達琪也表示，總統作為國家元首，並不適合在個人臉書上進行政策攻防。此外，經濟部也曾試圖引導民眾在公投投不同意票。

粉專代表個人

關於蔡英文的臉書貼文，曲兆祥強調，雖然臉書是社交網頁，但總統的臉書就代表著「總統個人」，黨政分際還是要遵守，尤其蔡英文的粉專小編領的是總統府薪水、是公務員，卻做超越黨政分際的事情，極不恰當，蔡英文本人也應有責任。

過去行政院就曾因為網軍拿政府的錢、恣意攻擊其他政治人物而惹議，蔡英文的執政團隊透過公家臉書進行公投拉票更非首例，經濟部日前也於臉書說明三接外推方案，呼籲民眾考量能源轉型，在公投投下不同意票，曲兆祥強調，「拿公務預算的人，怎麼可以做逾越黨政分際的事？」

曲兆祥說，以前民進黨會罵國民黨威權時期「黨政不分」，但現在民進黨的作為與當初的國民黨並無不同，所以蔡英文應該儘速整頓其內部團隊，「這是黨政分際，以前怎麼檢討國民黨，現在就怎麼檢討自己。」

總統應維持超然立場

至於蔡英文團隊在粉專發布帶有政治立場的貼文一事，廖達琪表示，總統本來的職責是要「統合群眾」，不應該有特別的政黨立場，但現在在國家的運作上，總統一定是代表某一個黨派，沒有真的統合全國，甚至可能是政治分裂來源，實在令人遺憾。

廖達琪舉法國為例，法國總統選上後，必須要退出其政黨，雖然實務上還是會與原政黨保持一定的聯繫，但在形式、制度上帶有一個期待，希望總統能照顧全國，而非只照顧他的政黨。她強調，總統是國家元首，所以在公投議題等方面，並不適合在個人臉書上進行政策攻防，「總統應保持超然、關心全國事務。」

談到經濟部當初發布貼文影響藻礁公投成案，廖達琪認為，經濟部可以為政策辯護，但在公投醞釀的時間點發布也不恰當，不應該太早介入，時間、分際的拿捏都可以再進一步考究。

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