新冠疫情升級社區感染 國民黨團：政府還不全民快篩？

新冠疫情升溫，國民黨團書記長鄭麗文今天質疑，世界各國推動快篩已約一年，但民進黨政府卻始終不願意推動入境普篩，如今台灣疫情已達本土社區感染情形，面臨嚴峻疫情，現在能否做全民快篩？

鄭麗文也說，台灣這波疫情主要受英國變種病毒入侵影響，但目前政府唯一能取得的AZ疫苗卻對英國變種病毒幾無防護力，國內何時能有BNT或莫德納疫苗？政府說好的500萬劑莫德納疫苗在哪？台灣到底為何買不到BNT疫苗？

鄭麗文表示，防疫不能只是將疫情阻絕境外，當病毒已入侵境內時，政府有超前部署？全民若能打疫苗，防疫就能一勞永逸。

鄭麗文質疑，其他國家都是領導人親自領導搶購疫苗，現在陳時中買不到疫苗，蔡英文總統不用出來親自領導？神隱小英不要在關心828公投政治效應與臉書觸及率；如果年初就有莫德納或BNT疫苗可施打大家現在要緊張？

鄭麗文認為，面對重大考驗要放下傲慢與政治私心，但這次傳出本土感染，疫情指揮中心資訊揭露卻不對等，雙北市是防疫重心卻未被告知疫情發展，桃園市長鄭文燦卻什麼都知道？顏色不一樣有不同待遇，陳時中心態如何把防疫做好？