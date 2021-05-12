快訊

萬華茶館確診女曾到彰化竹安宮、普天宮 宮廟內外大消毒

日職／王柏融陽春砲+二壘打 火腿2：1贏球就靠他

新冠疫情升級社區感染 國民黨團：政府還不全民快篩？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

新冠疫情升溫，國民黨團書記長鄭麗文今天質疑，世界各國推動快篩已約一年，但民進黨政府卻始終不願意推動入境普篩，如今台灣疫情已達本土社區感染情形，面臨嚴峻疫情，現在能否做全民快篩？

鄭麗文也說，台灣這波疫情主要受英國變種病毒入侵影響，但目前政府唯一能取得的AZ疫苗卻對英國變種病毒幾無防護力，國內何時能有BNT或莫德納疫苗？政府說好的500萬劑莫德納疫苗在哪？台灣到底為何買不到BNT疫苗？

鄭麗文表示，防疫不能只是將疫情阻絕境外，當病毒已入侵境內時，政府有超前部署？全民若能打疫苗，防疫就能一勞永逸。

鄭麗文質疑，其他國家都是領導人親自領導搶購疫苗，現在陳時中買不到疫苗，蔡英文總統不用出來親自領導？神隱小英不要在關心828公投政治效應與臉書觸及率；如果年初就有莫德納或BNT疫苗可施打大家現在要緊張？

鄭麗文認為，面對重大考驗要放下傲慢與政治私心，但這次傳出本土感染，疫情指揮中心資訊揭露卻不對等，雙北市是防疫重心卻未被告知疫情發展，桃園市長鄭文燦卻什麼都知道？顏色不一樣有不同待遇，陳時中心態如何把防疫做好？

莫德納疫苗 疫情 鄭麗文

延伸閱讀

藍轟疫調揭露不對等 綠委：指揮中心依專業判斷

案1217基隆長庚驗出 陳時中證實個案曾赴南部進香

陳時中開放地方買疫苗 柯文哲嗆：早說嘛 現講不負責任

陳時中鬆口開放地方買疫苗 議員籲中市府賣地籌錢

相關新聞

總統臉書引導公投 學者：有失分際

對於總統蔡英文於個人臉書引導四個公投都投不同意票，台師大政研所教授曲兆祥12日受訪表示，蔡英文若以總統身分呼籲民眾公投應該怎麼投「非常不恰當」。中山大學政研所教授廖達琪也表示，總統作為國家元首，並不適

吳釗燮要幫瓜國找疫苗 黃子哲：同胞都不夠還幫友邦？

新冠肺炎疫情因本土案例暴增且感染源不明而嚴峻，衛福部長陳時中說，「疫苗以前擔心打不完，現在要擔心不夠打。」但稍早外交部長...

新冠疫情升級社區感染 國民黨團：政府還不全民快篩？

新冠疫情升溫，國民黨團書記長鄭麗文今天質疑，世界各國推動快篩已約一年，但民進黨政府卻始終不願意推動入境普篩，如今台灣疫情...

台灣連5年被拒WHA門外 民進黨團提決議文譴責大陸打壓

世界衛生組織（WHO）連續第5年未邀請台灣參與世界衛生大會（WHA），立法院民進黨團近日提出決議文，譴責中國大陸打壓台灣...

民進黨公投說明會暫緩 蔡英文提醒黨公職不要停止溝通

國內疫情升溫，民進黨原訂5月16日因應公投啟動的「台灣政進步」說明會宣布延後，原本規畫今天中常會由民進黨主席蔡英文拍板對...

民進黨憲改「基本國策組」今開會 通過納入18歲公民權

民進黨啟動修憲，力拚9月推出黨版，今天黨中央憲改小組之「人權與基本國策組」舉行第一次討論會議，由召集人鄭文燦主持。憲改小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。