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台灣連5年被拒WHA門外 民進黨團提決議文譴責大陸打壓

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院民進黨團書記長羅致政。記者吳亮賢／攝影
立法院民進黨團書記長羅致政。記者吳亮賢／攝影

世界衛生組織（WHO）連續第5年未邀請台灣參與世界衛生大會（WHA），立法院民進黨團近日提出決議文，譴責中國大陸打壓台灣，並呼籲WHO應立即邀請台灣參與WHA，決議文將於周五院會中處理。民進黨團書記長羅致政今表示，希望跨黨派立委都能支持決議文，於院會順利通過。

民進黨團指出，世界衛生大會將於5月24日舉行，台灣仍無法受邀出席，在疫情肆虐全球之際，世界衛生組織不該因中國大陸以政治理由，損及台灣全體人民享有最高水準衛生及健康之權利。

民進黨團表示，近日七大工業國外長發布聲明支持台灣有意義參加WHO及WHA；法國參議院首次無異議通過挺台加入各項國際組織之決議；美國國務卿布林肯(Antony Blinken)也發表聲明呼籲WHO秘書長立即邀請台灣參與WHA。「COVID-19乃全球應共同面對之問題，台灣身為全球防疫前段班，不應被摒除在WHA外」。

民進黨團提出的決議文為「一、感謝各國對我國參與WHO等國際組織之聲援，台灣身為國際負責任的一員，會秉持疫情無國界之精神，繼續與全球共同克服疫情難關；二、嚴厲譴責中國大陸阻撓台灣參與WHO及WHA之打壓行為，呼籲WHO邀請臺灣參與WHA，使台灣有意義地參與全球防疫，共同面對COVID-19疫情。三、臺灣為國際醫療援助提供者，政府應在不影響我國防疫之前提下，偕同民間共同援助國外疫情嚴重地區(如印度)，展現台灣有能力、也有意願繼續對國際社會做出貢獻。」

羅致政表示，看到國際社會、團體都對台灣表達支持，台灣這時候更該主動表達態度，所以民進黨團在院會中提出決議文，除了感謝國際支持台灣參與WHA，另也譴責中國阻撓台灣，希望跨黨派立委都能共同支持決議文，並於周五順利通過。

WHA WHO 民進黨

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