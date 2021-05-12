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民進黨公投說明會暫緩 蔡英文提醒黨公職不要停止溝通

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

國內疫情升溫，民進黨原訂5月16日因應公投啟動的「台灣政進步」說明會宣布延後，原本規畫今天中常會由民進黨主席蔡英文拍板對公投投下「四個不同意」等訴求，最後也暫緩，現階段將以防疫優先。不過蔡英文仍在中常會提醒，黨公職可透過網路、視訊及社群等管道爭取支持者溝通。

民進黨發言人謝佩芬今天表示，蔡英文今天於中常會指出，因為疫情關係，原訂在5月16日開始的說明會延後，這個時候主要是關注疫情，不過因四個公投是牽涉未來國家發展很重要的議題，希望中央黨部可以透過網路、視訊、社群等，將希望與社會大眾或支持者溝通的事情延續下去。

據轉述，民進黨秘書長林錫耀也提到，本來說明會已排好30幾場，加上本來首發場及北中南各有三場「百工百業」社團領袖的大場次都取消了，但民進黨對民眾的溝通不會停，這些活動暫停，不表示停下來，民進黨已做好紙本文宣，包括施政政績及對公投的指引、投反對的理由，該做的宣傳說明不會中斷。

林錫耀也建議，大家可將電子文宣透過群組發送給支持者，黨中央都會提供，宣傳及溝通不會因為疫情停下來，只是形式有所改變。本來5月16日說明會啟動後，當天就會拿到書面文宣，現在會直接寄送，電子檔案則會以專門的懶人包刑事提供，蔡總統提到，大家不要跑攤，就線上跑攤，意思是在線上向大家問候，傳文宣資料等。

林錫耀也說，公投的四個議題，只要做適度溝通，事實上可以爭取民眾支持，要努力與民眾溝通。

民進黨 公投 疫情

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