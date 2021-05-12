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民進黨憲改「基本國策組」今開會 通過納入18歲公民權

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

民進黨啟動修憲，力拚9月推出黨版，今天黨中央憲改小組之「人權與基本國策組」舉行第一次討論會議，由召集人鄭文燦主持。憲改小組發言人、民進黨副秘書長林飛帆會後表示，會議中小組成員針對如何落實18歲公民權議題討論熱烈，並對「18歲公民權」納入此次修憲提案，獲得一致共識；相關具體修法配套措施，下次小組會議後續也將持續討論。

民進黨憲改小組分為三組，包括「地方政府人權與基本國策」、「國會職權」及「中央政府體制」，由考試院前院長姚嘉文、立院黨團總召柯建銘及桃園市長鄭文燦分別擔任召集人，目標是9月正式提出黨版修憲草案。

「中央政府體制」小組由姚嘉文領銜，主題包括廢除考試院、監察院等；「國會職權」小組由柯建銘領銜，主題包括總統國情咨文定期化、立委選制、國會調查權等；「地方政府人權與基本國策」小組由鄭文燦領銜，主題包括18歲公民權等議題。日前會中也決議，由民進黨副秘書長林飛帆擔任修憲小組發言人。

修憲 民進黨 鄭文燦

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