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政院召開開放政府會議 盤點6項承諾事項

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
行政院今天召開「開放政府國家行動方案推動小組」第3次會議，會後和與會的民間代表合影。記者賴昭穎／攝影
行政院今天召開「開放政府國家行動方案推動小組」第3次會議，會後和與會的民間代表合影。記者賴昭穎／攝影

行政院今天召開「開放政府國家行動方案推動小組」第3次會議，盤點就行動方案中的6項承諾事項，擔任小組共同召集人的國發會主委龔明鑫表示，國發會擔任小組的幕僚單位，相關承諾事項具未來性，對往後國家發展規劃是重要的參考基礎。

今天的會議由召集人政務委員唐鳳政委、龔明鑫、民間共同召集人天氣風險管理開發公司總經理彭啟明主持，檢視台灣開放政府國家行動方案首季執行情形。

國發會表示，我國首部開放政府國家行動方案於今年1月正式上路，內容涵蓋 「推動資料開放與資訊公開」、「擴大公共參與機制」、「增加性別及族群包容性對話」、「落實清廉施政」及「執行洗錢防制」等5大範疇，由政府及民間共同提出19項承諾事項，為我國推動開放政府重要里程碑。國發會未來將陸續就各承諾事項推動情形進行檢視，並秉持公私協力精神，逐步深化政府開放、透明、參與及涵容。

國發會官員指出，今天的會議針對行動方案中的6項承諾事項進行盤點，包括教育部的「青年政策參與」、國發會的「地方創生互動平台機制建置」、行政院性平處的「促進性別包容對話與參與」、內政部的「促進新住民公共參與及發展」、客委會的「推動客家議題公共參與」，以及法務部的「建置與精進機關採購廉政平台」等。

在公共參與面向上，教育部青年發展署完成一份以4580位青年為對象的「台灣青年關注議題調查」報告，將依據調查結果，擴大青年參與，確認青年好政Let’s Talk年度選題，並運用數位工具深化討論過程；國發會在3月建置「地方創生資訊共享交流平台」網站，結合在地社群、青創、新創，以協作模式提出具永續性的創生構想，促進地方創生交流學習。

在增加族群及性別對話面向，內政部移民署協同勞動部、交通部等機關辦理新住民多元文化講師培力、新住民就業職訓課程等，培力增能新住民參與公共事務，截至3月底約有1500人次新住民參與；客委會則規劃在「客家語言發展法」草案研訂過程中，導入審議式公民參與機制，歸整各界對客家語言發展的意見；行政院性平處正編纂「消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)」第4次國家報告初稿，將邀請原住民、身心障礙、新住民、女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人(LGBTI)等不利處境者團體參與分區座談並進行線上直播，建立對話交流機制。

落實清廉施政方面，法務部廉政署已協助全國各中央及地方機關成立廉政平台，後續將規劃建置單一入口網站，並研擬公開資料統一架構及格式。

青年 新住民 行政院

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