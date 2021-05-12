呼籲防疫 賴清德：醫護人員一定堅守崗位守護國人健康

副總統賴清德今天下午前往醫師公會全聯會，與醫師公會全聯會理事長邱泰源、基層醫療協會理事長林應然、護理師公會全聯會理事長高靖秋，呼籲國人共同團結防疫。

賴清德表示，指揮中心已經公布，這兩天台灣有幾個城市已出現社區感染，在這個關鍵時刻，他和邱泰源、林應然及高靖秋向社會大眾承諾。第一，醫護人員一定會勇敢地堅守崗位，在第一線守護國人健康。第二，醫護人員會給病人最快速診斷治療，避免疫情進一步擴散。

賴清德也說，敬請國人同胞共同配合幾點，第一，如果是指揮中心公布的優先疫苗施打對象，請儘速前往施打疫苗。第二，希望大家全力配合指揮中心所有防疫規定。第三，指揮中心的防疫措施加嚴，勢必會帶來生活上的不便，請大家多體諒，這次疫情固然是大挑戰，但相信只要大家團結合作，遵守指揮中心規定，支持政府領導，醫護人員跟民眾共同合作，一定會度過這次難關。