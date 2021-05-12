蔡英文臉書籲公投投不同意遭質疑 銓敘部：無違法疑義

民進黨主席蔡英文昨天在臉書放圖卡，呼籲民眾對四項公投案投下「四個不同意」引發討論，質疑蔡英文違反行政中立；銓敘部今天表示，總統及政務人員並非行政中立法的適用或準用對象，若就公投案公開表達立場，並無違法疑義。

銓敘部表示，行政中立法僅第18條規定「憲法或法律規定須超出黨派以外，依法獨立行使職權的政務人員，準用本法之規定」除此之外，總統及政務人員並非行政中立法的適用或準用對象。

銓敘部表示，針對行政機關就公投案表達政策立場是否有違反行政中立法規定的疑慮，銓敘部指出，公民投票是民眾針對法律、立法原則或重大政策直接表達意見、行使直接民權的方式，而行政機關對於公民投票案所涉及的重大政策，本於政策推動的權責，本有義務對外界說明並辯護政策立場，適時澄清相關資訊。因此，公務人員受指派代表機關表達行政機關政策立場者，不能認為是違反行政中立法之行為。

銓敘部表示，依照公民投票法第10條第9項規定，行政機關有義務提出意見書，內容並應敘明通過或不通過的法律效果；另中選會依據「公民投票法」第17條第2項授權所訂「全國性公民投票意見發表會或辯論會實施辦法」也規定，舉辦公民投票發表會或辯論會時，若是公民依公投法經提議、連署等程序而提出的公民投票案，除由提案領銜人代表正方外，「立法院、行政院或依本法第20條經許可設立辦事處之反對意見者代表反方」。由此可知，行政機關對於公民投票案所涉及的重大政策，基於政策推動的權責，有義務對外界說明並辯護政策立場，適時澄清相關資訊。因此，公務人員受指派代表機關表達行政機關政策立場，是基於法規要求履行其職務，並無違法之處。

銓敘部表示，行政中立法第10條規定，公務人員對於公職人員的選舉、罷免或公民投票，不得利用職務上之權力、機會或方法，要求他人不行使投票權或為一定之行使，這個立法目的在於禁止公務人員藉由職權，具體明確下命或指示其權力所及的特定對象，要求或要脅為或不為特定的投票行為，例如要求部屬或往來廠商支持或反對特定候選人、政黨或公民投票案，這樣的「要求」與該「職務上之權力、機會或方法」存有因果關係，才有行政中立法第10條的適用。至於依照公民投票法及相關規定表達機關立場或意見，針對一般民眾的呼籲及說明，並無觸犯條文之疑慮。