【重磅快評】社區淪陷 甩鍋是蔡政府唯一超前部署

台灣疫情連環爆，社區淪陷，24小時裡警戒驟升，瀕臨三級。令人憂慮的是，無論是臨陣開會的蘇貞昌，或者火線唸稿的蔡英文都忙著甩鍋，不是叫民眾收心，就是唬爛國內外疫情同步升溫，連陳時中都突然鬆口開放地方自購疫苗，個個急於撇清中央責任。

國人想知道的是：為何一夜疫情大爆發？指揮中心如盲人摸象，毫無頭緒。總統除了喊團結，面對多頭隱形傳播鍊，究竟政府的超前部署是什麼？陳時中連升高警戒都不能作主，才說出的「三級警戒」立馬前言作廢，政治防疫粉飾太平，人民真能安心？

陳時中說的「疫情嚴峻」，發生在全球疫情趨緩之際，有如一記警鐘：大自然終究打敗大內宣。一年來保守匡列、吝於篩檢、拒絕諍諫及自以為是的防疫作為，正面臨殘酷的現實檢驗。荒謬的是，陳時中明明不知敵人底細，還堅稱現況屬不明來源本土確診，不算「社區群聚」。難道他忘記「病毒跑得比公文快」？病毒會等疫調查明來源後，再展開社區攻勢嗎？指揮中心難道不能料敵從嚴，考量社區群聚的可能性，提前升高警戒模式，非要死守「二級」，不知變通？

指揮中心「避重就輕」的防疫哲學，從長榮機師案起，就禁不起考驗，陳時中永遠晚病毒一步，他的問題是「視野只限零星個案」。長榮機師案病毒未深入社區，沒學到教訓，於是部桃案繼續誤判戰場，疫情延燒全院還當作是家庭個案；防疫人員全桃園追著病毒跑驚心動魄，但指揮中心和政客在歡慶清零後，仍沒體會到擴大匡列、及早普篩在全球重啟國境階段的重要性，於是諾富特機場飯店淪為病毒中轉中心，華航機師、飯店員工、外包商帶著病毒走入鄰近城市。

基宜雙北桃，這五個被軌道建設連結的城市，究竟隱藏著什麼病毒密碼，以致多點連爆？也許是華航案延續，也許另有病灶，但很明顯的，已不可能單靠疫調堵住病毒擴散。除了民眾自我保護，更重要的是，指揮中心還有什麼方法及早阻斷傳播鍊？

多位公衛學者早已建議針對特定對象普篩，但陳時中永遠以非專業的傲慢不屑一顧。在他「只有零星個案」的視野裡，普篩、廣篩是無效率、疫情嚴重的同義詞，但在多案齊發、敵情不明的今天，還有什麼理由再拒絕藉廣篩爭取時效？除非台灣篩檢能量就是力有未逮。

台灣防疫不只跑輸病毒，疫苗接種也落後一大截。蔡政府只知吹噓無疫情守住國際半導體供應鍊，享受光環同時，讓國航機師毫無防護地遠赴全球疫城執行任務，最後帶回病毒，指揮官還在政治考量下無條件放寬檢疫，任由國境到社區一路失守。

總統要大家安心，聲稱疫苗會陸續到位，這有具體時間表嗎？她說防疫物資很充足，這包括加速與擴大篩檢的能量嗎？蔡政府說漂亮話掩護甩鍋，還不忘點名地方政府配合，看來總統院長才真是跑得比病毒還快。