民進黨中常會討論少子化 中常委憂幼兒園老師薪資太低

民進黨中常會今天邀請中正大學社會福利學系副教授王舒芸以「少子化的托育與時間政策」為題進行專案報告，據轉述，會中分享聯合國報告分析各國低生育率的原因，包括性別角色分工，現代女性要工作又要育兒，蠟燭兩頭燒，因此生育意願低，再加上僵化的工時，幼稚園下課時間與家長下班時間沒辦法配合，且育兒必須投入很多經費在教育上，負擔很大。

報告也說，台灣過去是男性養家，現在是雙薪養家，但卻還沒有轉化到「雙照顧」模式，媽媽負擔還是比較重。也有中常委提到，現在托育中心或幼兒園老實的薪資太低，必須想辦法提升。

民進黨主席蔡英文表示，少子女化的問題大家都非常重視，這幾年來政府全力推動托育政策，用育兒津貼支持家長，今年8月會從每月2500元提高到3500元，明年8月會加倍到5000元；政府提出的8年增加3000班公共化幼兒園的目標，目前已達成1551班，數量還會持續增加，而且家長負擔的費用會再降低。

蔡英文也說，在母親節的5月裡，除了感念母親，今年政府更為所有的媽媽們加油打氣，增加產檢次數從10次到14次，配套增加2天政府補助的有薪產檢假；也為工作中的父母親，提高育嬰留職停薪津貼，由政府補助2成薪資，總共有8成薪；此外，還會擴大補助不孕症的對象，助更多家庭圓夢。另外，常委關心幼兒園老師薪資問題，因為在長照部分政府有規定長照服務員不能低於3萬2，所以幼兒園的薪資也要考慮設一個底線，不能掉在底線之下，「有快樂的小孩總要有快樂的老師。」

蔡英文說，政府將逐年增加托育經費到1000億元。面對婚育年齡往後延遲的趨勢，會陸續推動兼顧工作與家庭的對策，讓結婚、生養孩子，有更多政府的支持。「對於願意生、願意養的人，我們都很感謝，每個小朋友也是父母的寶貝，也是國家的資產。所以國家一起養，盡量降低父母的負擔，讓小朋友好好長大，這是國家的責任。」

蔡英文說，常委的建議，各有各的觀察角度，請行政院帶回去研究，思考現行做法上是否還可以再精進。行政院也可以請教育部、衛福部邀請不同的人座談，將父母、家長的意見蒐集起來，檢驗現在制度上面的問題，如果國家必須投入資源，也可以考慮投入。