影／蘇貞昌視察全大運場館 強調防疫升級不鬆懈

行政院長蘇貞昌今天下午到台南成功大學視察全國大專校院運動會場地及各項防疫措施，即使國內疫情升溫，蘇貞昌強調，疫情警戒暫不升級，對於目前台灣疫情陷入空前緊張，他呼籲國人要「守住亂世中的福地」，只要做好各項防疫措施，一定能夠安度這一波的疫情。

針對媒體詢問蘇貞昌之前曾經呼籲大家防疫要收心，是否代表台灣的防疫已經鬆懈或者是不當，蘇貞昌表示，這麼說的意思是過去一年多來台灣防疫成功，沒有嚴重的疫情發生，大家難免防疫會鬆懈，就好像是放完暑假之後學生應該要收心回學校上課，呼籲大家收心並不是針對某個人，而是台灣全體國人，尤其是針對變種病毒來勢洶洶，國人都要謹慎面對，不能掉以輕心，防疫須更加謹慎。