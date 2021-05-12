影／蘇貞昌呼籲「守住亂世中的福地」定能安度這波疫情

行政院長蘇貞昌下午到台南視察全國大專校院運動會場地及各項防疫措施，對於目前台灣疫情陷入空前緊張，他呼籲國人要「守住亂世中的福地」，只要做好各項防疫措施，一定能夠安度這一波的疫情。

由於中央疫情指揮中心目前尚未宣布國內的疫情進入第三級，全大運從5月14日到18日的各項競賽仍然照常舉行，主辦單位成功大學表示，將視疫情的變化，隨時調整。

蘇貞昌下午在教育部長潘文忠、台南市長黃偉哲及成大校長蘇慧貞等人陪同下，前往成大光復校區中正堂全大運羽球比賽場地視察。

針對媒體詢問蘇貞昌之前曾經呼籲大家防疫要收心，是否代表台灣的防疫已經鬆懈或者是不當，蘇貞昌表示，這麼說的意思是過去一年多來台灣防疫成功，沒有嚴重的疫情發生，大家難免防疫會鬆懈，就好像是放完暑假之後學生應該要收心回學校上課，呼籲大家收心並不是針對某個人，而是台灣全體國人，尤其是針對變種病毒來勢洶洶，國人都要謹慎面對，不能掉以輕心。

成大為了防疫，不僅進入賽場的選手與教練都要臉部掃描辨識，並開發場內人數自動計算警示系統，只要超過二級防疫規定，室內100人、室外500人，就會發出警示，蘇貞昌等人現場了解，感謝成大對防疫的用心。

蘇貞昌表示，全球第三波疫情嚴峻，尤其是變種病毒來勢洶洶，很多地方鎖國、封城，禁止五人以上的室內集會， 但台灣竟然還能有一萬多名選手聚集競賽，實在是難能可貴，呼籲現場選手與教練一定要遵照成大相關的防疫規定。