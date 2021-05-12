外交部以「無恥的謊言」嗆陸 前外交官：恐有反效果

我國今年仍未獲世界衛生大會的邀請函，外交部昨天在臉書表示中國的惡意阻擋是世界衛生組織未能將台灣完整納入技術性討論的主要障礙，外交部長吳釗燮也在外交部推特上連續發三則推文譴責中國。前外交官認為，這樣對於收到邀請函一點幫助都沒有，在國際上得不到理解，甚至可能招致反效果。

我國今年仍未獲世界衛生大會的邀請函，外交部昨天臉書、推特齊發，表示中國的惡意阻擋是世界衛生組織未能將台灣完整納入技術性討論的主要障礙，外交部長吳釗燮前兩天推特連續三篇貼文指控中國，外交部臉書昨天也貼文譴責中國大陸，並搭配一張仿字典格式的圖片，解釋「shameless lies」（無恥的謊言），並在例句中指出，中國說對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排，是「無恥的謊言」。

駐紐西蘭前代表介文汲表示，馬政府執政的八年都很順利獲得世界衛生組織幹事長的正式發函邀請，很多人都視為是我國退出聯合國後的最大突破，大家都很希望我方能在國際組織有所貢獻，民進黨政府應該理性思考，我國為什麼那八年可以參加，後來卻不行，今年宣揚要加入的調子這麼強，這對於收到邀請函一點幫助都沒有，若真的要爭取，應該要心平氣和而非謾罵，這在國際上得不到同情，甚至可能招來反效果，用不理性的謾罵語言，對爭取其他會員國支持是不利的。

介文汲說，過去連續八年能參加，這是民進黨最不敢面對的問題，民進黨否決九二共識後兩岸關係急轉直下，把我國能參與國際組織的機會也葬送了，若政府真的這麼在乎台灣能參加，為世界公衛做出貢獻作為最高貢獻，就要回頭好好檢討兩岸關係，他懷疑現在做大內宣是要讓台灣受邀，還是只是想藉這次推動找到機會，繼續把所有的罪過都甩鍋給大陸，也在台灣社會進一步加強仇中恨中情緒，讓民進黨在後續選舉獲得更多利益？

介文汲說，若政府只是想散播仇中潮，外交被帶到這個方向的話很可惜，因為外交不該是國內換取選票的工具，如此一來台灣的外交空間可能會更緊縮。

淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新表示，中國大陸現在把持很多國際組織，美國無法抗衡，雖然美國說要重返一些組織，但實力還不夠，所以要靠開放疫苗專利獲得好感，因為這兩個原因，讓台灣的參與十分困難，提案在秘書處就會被擋下，美國大概還要三到五年才能和中國抗衡，外交部和一些政治人物說會爭取的相關言論，會讓國人期待越高、失望越大。