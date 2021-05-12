疫情升溫 蔡英文指示蘇貞昌三個務必、近日開國安會議

疫情升溫，外界關心總統府是否舉行國安高層會議。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統今天並沒有召開國安高層會議。對於媒體未經查證的報導，總統府要求逕予更正，並請各界切勿引用，也呼籲媒體在報導之前應妥為求證。

張惇涵也說，每周三蔡總統皆會與行政院長蘇貞昌有例行性會議，就各項國政重要議題進行討論，蔡總統與蘇貞昌今天也就近日疫情狀況深度交換意見。

張惇涵說，實際上，蔡總統與蘇貞昌、指揮中心指揮官陳時中都有密切聯繫，隨時掌握疫情相關狀況。蔡總統也指示三個「務必」，包括請蘇貞昌協調中央各部會與各地方政府，配合中央流行疫情指揮中心的專業指引，務必以最嚴謹的態度因應這波疫情挑戰。同時，務必確保防疫物資和醫療系統持續充足。此外，行政團隊對於疫情相關的錯假訊息，也務必以最快速度澄清。必須確保國人健康安全，也避免國人因錯假訊息而恐慌。

針對近期國際疫情升溫及國內疫情挑戰，張惇涵說，蔡總統將於近日邀集相關部會單位，召開國安高層會議，再次盤整防疫各項措施，政府會做好各項防疫工作，也期盼全民同心、守住疫情，讓台灣再一次度過疫情挑戰。