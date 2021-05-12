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傳今日「本土確診逾10例」！基隆、中和、萬華都有個案

繼費鴻泰斥陳時中 台南議員也批「槍斃剛好而已」

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議員盧崑福（右）今在議會質詢時抨擊會變成社區感染，陳時中要負很大責任。記者鄭維真／翻攝
台南市議員盧崑福（右）今在議會質詢時抨擊會變成社區感染，陳時中要負很大責任。記者鄭維真／翻攝

國內疫情嚴峻，國民黨黨團總召費鴻泰日前批衛福部長陳時中「你根本應該被槍斃」，今天國民黨台南市議員盧崑福也在議會質詢時抨擊今天會變成社區感染，陳時中要負很大責任，現在不是追究責任的時間，「不然要帶他去槍斃剛好而已」。台灣基進台南黨部旋即發聲明指，此時所有台灣人嚴陣以待，國民黨只會欺負台灣人。

本土疫情持續延燒，出現不明感染源，盧崑福今天在議會質詢時表示，疫情上升可能將進入第三級警戒，台南市政府準備好了沒？市長黃偉哲答詢「我們是用最嚴謹的態度做最壞的打算」。

衛生局長許以霖表示，一旦升級，民眾外出要全程戴口罩，也要停止室內5人以上、室外10人以上聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療公務所需之外，其餘營業及公共場域關閉，市府會採取強制作法，沒有緩衝空間。

盧崑福說，市府的作法一定要非常明確，今天會變成社區感染，陳時中要負很大責任，原本破口可以不用發生，但像是機師回來才隔離3天，且與一般人混住，雖然現在不是追究責任的時間，「不然要帶他去槍斃剛好而已」，因不夠嚴謹造成未來台灣可能發生無法收拾的事，要求市府一點都不可馬乎、沒有協商空間。

對此，台灣基進台南黨部主委李宗霖表示，在全民再度備戰的此刻，所有台灣人都嚴陣以待，但國民黨總習慣用「槍桿」來解決問題，把陳時中當成主要嫌犯，前幾天費鴻泰的槍殺論已遭到全民唾棄，如今又多了盧崑福出言恐嚇，只會欺負台灣人。

盧崑福說，「槍斃」是形容詞，當然不是真的帶陳去槍斃，一個錯誤恐怕影響國家安全，本來就該檢討，如果台灣基進真的愛台灣，相信不會容許這樣的錯誤。

台灣人 陳時中 國民黨

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