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立院初審獸醫師法修正草案 獸醫租借證照最高罰50萬元

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
獸醫示意圖。本報資料照片
獸醫示意圖。本報資料照片

立法院今初審通過獸醫師法部分條文修正草案，規定獸醫師、獸醫將證書或執業執照租、借他人使用，可處10萬元以上50萬元以下罰鍰，並得廢止證書或執業執照。

立法院經濟委員會今審查「獸醫師法部分條文修正草案」，初審通過修正動議。草案條文第11條規定，執業的獸醫師，如無正當理由，不得拒絕診斷、治療及檢驗，並不得拒絕填發病歷摘要、診斷書、檢驗證明書、影像紀錄及其他診療相關證明文件；所需費用，由飼主負擔。

修正草案第28條規定，獸醫師、獸醫將其證書或執業執照租、借他人使用，處10萬元以上50萬元下罰鍰，並得廢止其證書或執業執照。

修正草案第30條規定，未取得獸醫師資格或不具相關規定資格的獸醫佐，擅自執行獸醫師業務者，可處10萬元以上50萬元以下罰鍰。另外，草案第31條規定，非領有獸醫師或獸醫佐證書，但使用獸醫師、獸醫佐名稱或類似的名稱者，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

獸醫師 立法院

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