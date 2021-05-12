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吳釗燮：台灣是瓜地馬拉堅實友邦 設法協助取得疫苗

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部長吳釗燮和友邦瓜地馬拉外長布羅洛（Pedro Brolo）視訊通聯。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮和友邦瓜地馬拉外長布羅洛（Pedro Brolo）視訊通聯。圖／外交部提供

外交部今天表示，外交部長吳釗燮12日與友邦瓜地馬拉外長布羅洛（Pedro Brolo）視訊通聯，雙方在視訊通聯中針對瓜地馬拉疫情現況及中美洲區域情勢交換意見，吳釗燮表示身為瓜國堅實友邦，台灣正透過各方管道並結合理念相近國家，設法協助瓜國取得疫苗

外交部表示，布羅洛原規劃於5月中旬訪台，但因疫情及處理疫苗等原因將延後訪台，希望在疫情緩和後另擇期來訪。吳釗燮誠摯歡迎布羅洛訪問我國，並表示屆時將在符合防疫規定下全力接待，也期待能再度訪問瓜地馬拉。

外交部表示，吳釗燮同時也代表台灣人民及政府對瓜國堅定支持我國參與世界衛生組織（WHO）表達由衷感謝。布羅洛回應，這是兄弟之邦應盡之責，並感謝台灣全力協助瓜地馬拉對抗疫情。

外交部表示，吳釗燮在通話中表示，身為瓜國堅實友邦，台灣正透過各方管道並結合理念相近國家，設法協助瓜國取得疫苗。一旦我國產疫苗進入量產階段，也將在相關條件允可下，儘速提供包括瓜國在內的友邦抗疫。布羅洛表示肯定及感謝。

外交部表示，瓜地馬拉是我國在中美洲的重要友邦，兩國邦誼友好穩固，目前我國與瓜地馬拉的各項雙邊合作計畫都順利進行，也深獲當地政府與人民的肯定。台灣在新冠肺炎爆發之初即提供瓜國各項協助，也將持續與瓜地馬拉人民及政府並肩抗疫，維護兩國人民的健康與福祉。

位於美國的組織「美洲協會」10日發表一篇名為「疫苗在拉丁美洲引起中國還是台灣之爭」的文章，指出中國向拉美地區提供大量疫苗，但台灣的友邦瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜和巴拉圭卻因為和台灣有邦交所以無法取得疫苗，瓜國、宏國和尼國的疫苗施打率在拉丁美洲敬陪末座，而之前外交轉向北京的薩爾瓦多則是施打率最高。

文章指出，台灣友邦巴拉圭先前因為疫苗短缺引發人民對政府不滿，中國趁機會表示願意協助，雖然巴拉圭表示不會接受任何有外交前提的疫苗，但仍引起台灣的注意，協助巴拉圭從印度獲得疫苗。

疫苗 瓜地馬拉 外交部

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