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宏都拉斯在中設商務辦事處換疫苗？外交部：邦交穩固

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
宏都拉斯總統葉南德茲。路透
宏都拉斯總統葉南德茲。路透

友邦宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）11日表示，為了取得新冠肺炎疫苗，宏都拉斯可能在中國設立商務辦事處。外交部發言人歐江安今天表示，我國已與宏都拉斯政府就疫苗等議題充分溝通，宏國外長羅薩雷斯（Lisandro Rosales Banegas）向我國重申台宏邦交穩固，然而宏國政府當務之急是透過多元管道取得所需疫苗以保護宏國國民，並期盼台灣能繼續協助宏國取得疫苗。

路透報導，葉南德茲表示，宏都拉斯可能在中國設立商務辦事處以獲取疫苗，並說對富有國家儲藏疫苗感到失望，也已要求台灣說服美國分享所儲藏的疫苗。

歐江安表示，我國已與宏都拉斯政府就疫苗等議題充分溝通，羅薩雷斯向我國重申台宏邦交穩固，然而宏國政府當務之急是透過多元管道取得所需疫苗以保護宏國國民，並期盼台灣作為宏國重要友邦，能繼續協助宏國取得疫苗。

歐江安表示，我國允諾將盡力所能，透過各方管道，包括結合理念相近國家，設法舒緩宏國所面臨的公衛危機處境。

歐江安表示，有關媒體報導，宏都拉斯在面臨遲未能自「疫苗全球取得機制」（COVAX）等管道取得足夠疫苗劑量的困境下，葉南德斯曾公開表示，顧及宏國人民健康安全，甚至願意考慮中國所提要求，以達到購買宏國所需疫苗的目的；這清楚證明繼巴拉圭疫苗危機之後，中國政府再度利用疫苗作為逼迫需求孔急的國家進行政治及外交條件利益的交換，罔顧各國人道需求的可恥作為，外交部予以嚴厲譴責。

疫苗 宏都拉斯 外交部

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