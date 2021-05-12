國民黨檢討蔡政府文教政策 感嘆不只迷失更是失敗的一代
國民黨智庫上午舉行「忙？盲？茫！蔡政府執政五年教文體育政策總檢討」記者會，針對私校退場問題、文化藝術獎助條例以及體育政策進行探討。國政基金會教文體育組召集人高永光批評蔡政府破壞文教體制，他感嘆，大陸的文化大革命證明在教育文化方面損失了一代的人才，台灣的教文體育恐怕不只迷失一代，更是失敗的一代。
台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍批評，文化藝術獎助條例把藝術品的拍賣變成採分離課稅，這是幫助富人拿藝術品來洗錢，完全破壞該法尊嚴和立法意旨，它原先是獎助本土文化藝術內容，並非去管轄國術藝術品拍賣這樣的「財務遊戲」。政府若真的有意利用稅捐減免，那就直接相關產業條例去進行政策性的優惠，而非修獎助條例，文化部嚴重失職，民進黨被利益集團綁架。
對於私校退場問題，實踐大學名譽教授陳振貴指出，將私校退場充公有損私校辦學者的權益，是像共產集權國家的行為。他建議給予私校一點誘因，與時間因應，或保留私校法七十四條，依退場學校捐助章程或董事會之決議，捐給其指定之教育，文化社會福利之財團法人，若無法在限期內因應轉型者，建議捐給財團法人私立學校興學基金會，以未指定私校捐款，作為協助私校發展之用，較為合理。
在體育政策方面，前立委、中華奧會執行委員黃志雄表示，蔡英文選前所提出的四大體育政策全部跳票。包含承諾體育預算達到160億元，但至今仍原地踏步只有78億元；成立行政院體育發展政策小組，卻僅成立任務編組的體發會，是沒有任何法源依據的黑機關、不受監督，卻可以指導體育行政官員、影響政策；政府承諾制定體育團體法，確保單項運動健全發展，卻變成便宜行事修定國民體育法，體育協會並沒有因此改善，反而改選弊端、人頭會員等問題越來越嚴重；在主辦國際賽事方面，從2017年至今沒有成功舉辦任何一個國際賽會，2019年的東亞青運動會也胎死腹中。
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