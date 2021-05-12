林岱樺堅不戴口罩質詢 引同黨立委批：守規範很難嗎？

國內新冠疫情升溫，中央疫情指揮中心昨宣布，將疫情警戒提升到第二級，立法院也針對防疫升級，不過民進黨立委林岱樺今在委員會中堅持不戴口罩，引發民進黨立委邱議瑩批評。

立法院經濟委員會今審查法案，召委陳亭妃特別提醒，昨晚立院緊急召開防疫相關會議，並宣布相關防疫作為。不過林岱樺在經濟委員會沒有戴口罩，引發邱議瑩不滿，在林岱樺準備質詢前就在台下向林喊話，請她戴上口罩，但林岱樺堅持不戴。

在準備質詢前，邱議瑩提出權宜問題，林岱樺當下就離開現場。邱發言強調，在場的人都遵守防疫，都戴上口罩，但有位「大委員」堅持不戴，她還提供乾淨的口罩，還是不戴，希望主席立下規範，如果不戴口罩就請離開會議室，一旦進入會議室就要戴口罩，請徹底執行。

陳亭妃回應說，防疫確實升級，進出委員會希望大家戴上口罩，不論立委或官員，大家配合一下，戴上口罩，把防疫做到位，大家比較安心。

林岱樺在邱議瑩發言後回到會場，打算開始質詢，但仍未戴口罩，引發邱在台下喊「戴口罩」、「遵守規範很難嗎？」「有沒有團隊精神？」不過林岱樺沒有理會，反問剛剛國民黨立委陳玉珍在時為什麼不講？最後林岱樺仍質詢，但仍沒有戴口罩。