即時採檢個案獲萬元獎勵 邱泰源：醫師根本不屑那點錢

國內疫情快速升溫，昨增加7例本土案例，其中6例感染源不明，即時揪出案例的新光醫院及羅東聖母醫院的醫師可以獲得確診一例個案一萬元的獎勵，指揮中心指揮官陳時中昨大讚兩位醫師對防疫貢獻很大，媒體也找出醫師採訪。立委邱泰源今於衛環委員會時質詢衛福部次長薛瑞元，呼籲中央不要再強調採檢確診可以拿到一萬元，醫師根本不屑那一萬元、兩萬元，他們都是為了國家安全積極採檢，不是為了錢。

邱泰源表示，發現疑似案例通報採檢，是每一位醫師都會做的事情，衛福部提供額外的獎勵金，加上這次採檢確診後，特別強調可以獲得幾萬元，對於醫師而言那一、兩萬根本就不屑，才不會因為那一、兩萬去做些什麼，大家都是為了守住疫情，堅守第一線防線，做該做的事情，呼籲衛福部不應該過度強調獎金。

邱泰源表示，台灣每天有100萬的就診人次，感冒、體溫異常、類流感症狀至少占20％，也就是20萬人次，當社區感染發生時，醫療戰線該如何分級分流是一件很重要的事情，也是衛福部應該要立即商討的事情。

薛瑞元表示，如同委員所言，一天可能會有20萬人次有類流感症狀的病人，不可能所有人都進入到醫院，因此基層診所扮演重要的角色，我想在基層醫療，一定要讓防護裝備足夠，我們已委由地方系統調查，這次的社區感染出來「只是剛開始」，後面如何還不知道，有相當症狀的病人，一定要先想到新冠病毒，臨床上第一時間可以採檢確認掉最好，我們希望偏遠地區基層診所也要有設有檢驗能力，若沒有辦法就是要轉診，所以TOCC很重要，我們現在要加強內容，社區高風險地區要納入詢問史中。