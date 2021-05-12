影／另類「韓朱合」？李四川陪朱立倫下鄉

另類「韓朱合」嗎？國民黨主席選舉日益白熱化，前主席朱立倫今天赴屏東小琉球做公益關心長輩視力健康，韓國瑜昔日副手李四川陪同，被解讀為韓國瑜、朱立倫對選黨主席一事有默契，李四川說，前老闆朱立倫到他家鄉做公益，單純同行無關政治。朱立倫對選不選主席不鬆口，強調目標是團結黨而不是跟誰爭。

李四川坦言朱立倫這趟小琉球公益行程是他牽線，鼓勵朱立倫到他家鄉小琉球走走，送愛到離島。朱立倫說，他和公益團隊2年前去過屏東，一直沒前進小琉球，這次偕李四川、驗光師公會等夥伴同行，要照顧小琉球長輩眼睛健康。

國民黨主席選舉在即，傳出有韓朱、韓連結盟等多個版本，目標是要扳倒現任主席江啟臣，朱立倫回應，既然是劇本就不是事實，他是前主席，以團結黨為最重要目標，不會也不需要與人爭。

朱立倫說，他在乎的是黨的發展及對國家最有利方向，這次到屏東也會關心屏東縣長選舉，希望有助於整合地方，幫助黨獲得更多認同，近年公益行腳在全台各地走透透，不管到哪個縣市，出發點都一樣，希望全黨更團結。

被問到與李四川同框是另類「韓朱合」嗎？李四川笑而不答，朱立倫馬上接話說「是川伯、朱立倫手牽手做公益」，要大家別過度聯想。

去年6月6日韓國瑜被罷免成功後，韓團隊解散，李四川回到新北市，目前在一家民間工程顧問公司服務。李四川在高雄服務期間留下不錯評價，聲望頗高，有藍營人士勸進李四川在高雄經營，若能代表藍軍出戰2022高雄市長選舉，會是有拓票能量的母雞。李四川今回應，他是做工程的人，不懂政治也沒有興趣，感謝大家愛護。