聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／另類「韓朱合」？李四川陪朱立倫下鄉
另類「韓朱合」嗎？國民黨主席選舉日益白熱化，前主席朱立倫今天赴屏東小琉球做公益關心長輩視力健康，韓國瑜昔日副手李四川陪同，被解讀為韓國瑜、朱立倫對選黨主席一事有默契，李四川說，前老闆朱立倫到他家鄉做公益，單純同行無關政治。朱立倫對選不選主席不鬆口，強調目標是團結黨而不是跟誰爭。
李四川坦言朱立倫這趟小琉球公益行程是他牽線，鼓勵朱立倫到他家鄉小琉球走走，送愛到離島。朱立倫說，他和公益團隊2年前去過屏東，一直沒前進小琉球，這次偕李四川、驗光師公會等夥伴同行，要照顧小琉球長輩眼睛健康。
國民黨主席選舉在即，傳出有韓朱、韓連結盟等多個版本，目標是要扳倒現任主席江啟臣，朱立倫回應，既然是劇本就不是事實，他是前主席，以團結黨為最重要目標，不會也不需要與人爭。
朱立倫說，他在乎的是黨的發展及對國家最有利方向，這次到屏東也會關心屏東縣長選舉，希望有助於整合地方，幫助黨獲得更多認同，近年公益行腳在全台各地走透透，不管到哪個縣市，出發點都一樣，希望全黨更團結。
被問到與李四川同框是另類「韓朱合」嗎？李四川笑而不答，朱立倫馬上接話說「是川伯、朱立倫手牽手做公益」，要大家別過度聯想。
去年6月6日韓國瑜被罷免成功後，韓團隊解散，李四川回到新北市，目前在一家民間工程顧問公司服務。李四川在高雄服務期間留下不錯評價，聲望頗高，有藍營人士勸進李四川在高雄經營，若能代表藍軍出戰2022高雄市長選舉，會是有拓票能量的母雞。李四川今回應，他是做工程的人，不懂政治也沒有興趣，感謝大家愛護。
再次踏上高雄，心情是否百感交集，李四川說，「不會，做公益心情很好，高雄天氣也很好」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言