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立委爆集中檢疫所也混住 陳時中：再來查清楚

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
華航諾富特群聚事件，讓國內疫情急速升溫，立委陳玉珍接獲民眾陳情，指出不只防疫旅館出現「混住」情況，集中檢疫所也爆出「混住」。本報資料照片
華航諾富特群聚事件，讓國內疫情急速升溫，立委陳玉珍接獲民眾陳情，指出不只防疫旅館出現「混住」情況，集中檢疫所也爆出「混住」。本報資料照片

華航諾富特群聚事件，讓國內疫情急速升溫，諾富特違規混住長達122天，讓病毒在台肆虐，立委陳玉珍接獲民眾陳情，指出不只防疫旅館出現「混住」情況，集中檢疫所也爆出「混住」，萬里摘星樓的14到18樓被徵召作為集中檢疫所，但13樓以下的住戶渾然不知，且18樓還是福泰飯店，民眾早在二月多就陳情，1922與新北市府互踢皮球，後續管委會還被人恐嚇。陳時中表示，回去會查清楚。

集中檢疫所的檢疫標準比防疫旅館高，諾富特飯店事件發生後，指揮中心要進行飯店的總體檢，預計14日會有結果。陳玉珍說，近期接獲陳情，新北市萬里區的摘星樓，1到13樓為住家，總共有536戶，而18樓是福泰飯店，但14樓到18樓卻被納入為集中檢疫所，大樓的電梯、通道、管線等，統統都是共用的。

陳玉珍表示，民眾從二月開始陳情，二月的部桃的清零計畫，撤離的人都住在摘星樓，他們是等到消毒時，樓下聞到消毒水味才知道14到18樓作為集中檢疫所，住戶完全不知情，住戶打到1922陳情，1922推給是新北市府負責，新北市府又推給中央，後續管委會再次陳情，還被人恐嚇。

陳時中表示，據了解該處並沒有人進駐，不過到底有沒有問題「我們回去會查清楚」。

諾富特 陳玉珍

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