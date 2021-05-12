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疫情升溫 江啟臣：蔡總統該收心了 別只一心想阻擋公投

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣說，該收心的不是人民是政府。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席江啟臣說，該收心的不是人民是政府。圖／取自江啟臣臉書

本土疫情爆發來源不明感染，行政院長蘇貞昌昨天公開向台灣人民表示「該收心了」，引發爭議。國民黨主席江啟臣上午在臉書諷刺蔡政府，直指「蔡總統，你該收心了」。

江批評蘇貞昌把台灣疫情的惡化責任推給老百姓，指責民眾「該收心了」是非常不適當的評論。

江啟臣表示，台灣人民從去年開始展現出全民一心、優先防疫，在政府還在宣導「健康的人不用戴口罩」的同時主動戴上口罩，為台灣疫情超前部署，基層防疫人員至今競競業業，為台灣防疫貢獻，台灣人民才是防疫英雄。

江啟臣說，反觀蔡總統，在全民關心太魯閣事件時，蔡總統關心的是臉書觸及率，在全民關心疫情時，蔡總統卻是一心只想到阻擋人民發起的公投，甚至抹黑國民黨是反美豬。

江啟臣說，反萊豬公投是超過75萬台灣人用一張一張連署單，眾志成城的結果，絕不容總統、政府胡亂造謠，該收心的不是人民，就是蔡英文總統。美國有將近八成的豬隻不使用萊劑飼養，蔡英文不顧在野黨所提出，「肉品是否含有萊劑」標示的要求，一意孤行推動「肉品產地標示」，才是真正歧視美豬。

江啟臣也發現，近日國內疫情再現，發生中央、地方資訊不同步的問題。新冠肺炎疫情已經一年，中央地方資訊落差至今無法解決，新北市長侯友宜上周也再次反應「地方政府訊息無法同步」。蔡政府該收心了，該面對問題，發揮中央政府應有的功能，讓中央地方團結防疫，改善資訊同步，刻不容緩。

疫情 江啟臣 台灣人

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