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基隆傳出確診個案？基市府：由中央說明 將全市大消毒

基隆再傳確診個案 陳時中說符合疫情警戒第三級條件

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蘇貞昌呼籲人民收心 孫大千：應檢討自己呼攏人民放心

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千說，行政院長蘇貞昌在呼籲台灣人民應該「收心了」的同時，要不要檢討一下，是誰一直在呼攏台灣人民「放心吧」。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千說，行政院長蘇貞昌在呼籲台灣人民應該「收心了」的同時，要不要檢討一下，是誰一直在呼攏台灣人民「放心吧」。圖／取自孫大千臉書

昨天爆發6名感染源不明的本土新冠病例，引發社區感染隱憂。前立委孫大千臉書表示，陳時中終於承認台灣已經處於社區感染了，如果不是因為指揮中心在過去這段期間，一直假裝看不到和聽不到，會不會就可以避免這一次的疫情破口呢？

孫大千表示，在過去一年多的防疫期間，民進黨為了希望能夠緊緊的抱住防疫紅利所帶來的政治利益，所以始終不願意去面對社區感染可能發生的現實，反而用盡各種方法去粉飾太平，美化數據，營造假象。

孫大千說，任何與指揮中心看法相左的建議，都被視為扯後腿，並且面臨綠色網軍全面出征。所以，在防疫政策一言堂的情況之下，讓台灣民眾對於防疫成果過度樂觀，自然也大幅的降低了危機意識的警覺。

孫大千表示，此時此刻，是指揮中心面對現實的正式開始，也是亡羊補牢的最後機會。指揮中心應該改變自大傲慢的態度，停止打壓異己的做法，廣納各方意見，防疫料敵從寬，全民再次一起投入防疫工作，才能夠有效防堵此次的疫情擴散。

孫大千說，行政院長蘇貞昌在呼籲台灣人民應該「收心了」的同時，要不要檢討一下，過去這麼長一段時間中，是誰一直在呼攏台灣人民「放心吧」？

孫大千 社區感染 台灣人

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