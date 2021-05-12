江啟臣倡修法 酒測超標就沒入車輛 綠委憂即興式提案

媒體人黃暐瀚母親上周遭酒駕撞及身亡，國民黨立委江啟臣提案修法，規定「酒測值超標即沒入車輛」，並加重刑責，酒駕致人死亡可判處死刑、無期徒刑或12年以上重刑。不過，民進黨立委羅致政認為，江啟臣身為國民黨主席，不要即興式提案，應考慮量刑與其他罪責的「衡平性」。

江啟臣表示，遏止酒駕必須「雙法」齊下：加重刑責、沒入車輛。因此他提出「刑法」修正方向，包含初犯刑度從2年以下有期徒刑直接提高至7年以下有期徒刑、罰金提高至50萬元；因而致人死亡，可判處死刑、無期徒刑或12年以上重刑；致重傷者，可處無期徒刑、10年以上重刑。並刪除累犯規定，只要有酒駕肇事，就交給法官視其惡性程度，給予重懲。

江啟臣並提案修正「道路交通管理處罰條例」，要求「查獲酒駕就沒入車輛」。他表示，現行單純酒測超標者，只有吊扣或吊銷行為人駕照的處罰，沒入車輛必須是累犯且有肇事致人死傷才可以，不足嚇阻酒駕者的僥倖心態，他主張不論是初犯、累犯，更不需要等到再次開車上路肇事致人死傷才沒入車輛，讓酒駕者無法再上路。

不過，羅致政說，江啟臣身為國民黨主席，不要即興式提案，要考慮整個量刑與其他罪責的關係，要有「衡平性」，有些比酒駕嚴重的過失致死都不見得判處死刑，或是要沒入車輛，也要考慮是否視為犯罪工具，「要拍賣賠給被害人嗎？」國民黨有智庫，應完整提案，也不要炒熱度。

民進黨立委陳亭妃表示，絕對支持嚴懲重罰酒駕，但江啟臣的提案涉及財產權的問題，酒駕行為人可能借用或租用車輛，所以要更周全討論，才不會造成不必要的財產權糾紛，例如可加重酒駕者吊銷或吊扣駕照之年限，來取代沒入車輛。

民眾黨立委張其祿表示，現行酒駕罰則其實不算輕，要不要修法提高刑度可以討論，不過，須考量法的衡平性及比例原則，「其他類型的犯罪也很嚴重，為何只加高酒駕刑度？」在修法之外，加強行政措施執行更具立即性，如落實加裝酒駕鎖及乘客連坐法，「酒測超標直接沒入車輛也是一種方式」，並加強宣導減少勸酒文化，從根本解決問題。