快訊

台灣疫情升級！網曝禍端是「機師檢疫放寬」 全是她扯後腿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡易餘提案放寬公益彩券發行機構 藍反對「恐變博弈產業」

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自國民黨團
圖／取自國民黨團

民進黨立委蔡易餘日前提案修正「公益彩券發行條例」第4條，將原本只能由主管機關指定的銀行發行公益彩券，放寬到「彩券專業發行機構」亦可發行，被國民黨團質疑，立意良善的公益彩券恐瞬間變成博弈產業，今下午在院會提出復議，表達反對立場。

立法院會4月30日交付財政委員會審查民進黨立委蔡易餘等18人提出的「公益彩券發行條例」第4條條文修正草案，擬將發行彩券的資格放寬到「彩券專業發行機構」。

國民黨團質疑，開放給一般的民間業者，每周發行量這麼大的公益彩券，發行公司周轉不靈無預警倒閉怎麼辦？其次，商業銀行必須同時受到金管會監督、銀行法等各種法令規範，包含資本額、資本適足比率等，且違反銀行法受到的罰則遠遠大於公益彩券發行條例，民眾如何信任一個只受「低強度監督」的民間公司，保持彩券公信力且正常發行？

國民黨團也指出，當民間公司只為獲利，遊走在法律邊緣有背離公益目的之虞時，主管機關能否即時介入處理，避免成為社會風暴？

藍黨團表示，公益彩券發行目的，除協助弱勢族群外，同時也挹注國家社福財源。相較其他國家彩券發行，我國公益彩券肩負更大社會責任與使命。自民國88年公益彩券發行以來，至今年3月累積約5042億元公益盈餘，已創造4萬2595個就業機會。目前發行銀行自96年至今，共回饋給政府362億元，全數用於扶助弱勢族群、推展社會福利。足見公益彩券的發行和相關盈餘使用，必須具有高度社會公信力的企業來執行，才能得到全民的信賴。

國民黨團表示，在此提醒蔡易餘委員，修法放寬讓民間公司取得發行資格，恐成政府坐視「全民瘋賭」，讓公益彩券變質；全民買希望做公益，呼籲蔡易餘莫讓公益變博弈，全民都睜大眼睛盯著看。

彩券 蔡易餘 國民黨

延伸閱讀

澎湖買免稅品回布袋港提貨 蔡易餘立法院提案修法

力挺棒球！蔡易餘再媒合欣興電子捐贈東高球隊280萬元

蔡易餘瘦5公斤！ 守護黨籍拚減重今至醫院健康諮詢

醫院送上均衡餐盤 蔡易餘最新體重曝光

相關新聞

【國產材之路】學用落差大！年輕人不進林業 沒老師傅帶領「進森林就卡關」

國產材雖喊出5%自給率目標，但產業凋敝多年、人才斷鏈，尤其台灣教育學用落差大，林業相關系所學生畢業後工作才發現，「原來現場跟課堂教得不一樣」，課本上的樹木撫育、修枝過，而實際伐木遇到的卻是被藤蔓纏住或歪七扭八的樹，若沒有經驗豐富的老師傅帶領，一下就「卡關」。...

當「正妹」標題無法滿足媒體…女性被迫AV女優化

相對於男性，女性外貌一直容易被拿來做文章，美女尤然，這也反映在國內新聞報導中氾濫的「正妹」標題。然而隨著台灣情色用語普遍，只強調臉孔的「正妹」一詞，顯然已無法滿足部分媒體的胃口，一個又一個並非公眾人物的女性，因為新聞被挖出Instagram等社群媒體帳號，還冠上「雪乳」、「美尻」等詞，讀者一時恍若在看AV女優。然而當連非公眾人物也被AV女優化，影響的恐怕並非僅是新聞失焦。

蔡易餘提案放寬公益彩券發行機構 藍反對「恐變博弈產業」

民進黨立委蔡易餘日前提案修正「公益彩券發行條例」第4條，將原本只能由主管機關指定的銀行發行公益彩券，放寬到「彩券專業發行...

斯洛伐克國會首度通過挺台參與WHA決議 外交部表示感謝

外交部今天表示，斯洛伐克國會外交委員會11日審議支持我國參與今年第74屆「世界衛生大會」（WHA）決議案，最後順利表決通...

蔡英文刻意指公投「反美萊豬」 藍：國家元首帶頭製造假訊息

針對蔡英文總統臉書有關四項公投案的貼文，國民黨今表示，蔡英文刻意將「反萊豬公投」竄改為「反『美』萊豬公投」，根本是國家元...

松山之亂幕後／警局長陳嘉昌通聯「未涉黑」 四海幫取消幫主交接

台北地檢署偵辦「松山之亂」，今對涉嫌滅證的中崙所前所長許書桓、巡佐傅榮光處分緩起訴，全案爆發之際，外傳四海幫前幫主「弟哥」張建英涉入，北檢特別指派檢肅黑金專組加入專案小組，協助清查四海幫與警界有無通聯、不當往來，松山警分局對面的雪茄館，也列入「堂口」調查。據了解，四海幫高層原有意要在「金獅樓」低調舉辦的幫主交接餐會，也宣布取消。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。