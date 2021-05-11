蔡易餘提案放寬公益彩券發行機構 藍反對「恐變博弈產業」

民進黨立委蔡易餘日前提案修正「公益彩券發行條例」第4條，將原本只能由主管機關指定的銀行發行公益彩券，放寬到「彩券專業發行機構」亦可發行，被國民黨團質疑，立意良善的公益彩券恐瞬間變成博弈產業，今下午在院會提出復議，表達反對立場。

立法院會4月30日交付財政委員會審查民進黨立委蔡易餘等18人提出的「公益彩券發行條例」第4條條文修正草案，擬將發行彩券的資格放寬到「彩券專業發行機構」。

國民黨團質疑，開放給一般的民間業者，每周發行量這麼大的公益彩券，發行公司周轉不靈無預警倒閉怎麼辦？其次，商業銀行必須同時受到金管會監督、銀行法等各種法令規範，包含資本額、資本適足比率等，且違反銀行法受到的罰則遠遠大於公益彩券發行條例，民眾如何信任一個只受「低強度監督」的民間公司，保持彩券公信力且正常發行？

國民黨團也指出，當民間公司只為獲利，遊走在法律邊緣有背離公益目的之虞時，主管機關能否即時介入處理，避免成為社會風暴？

藍黨團表示，公益彩券發行目的，除協助弱勢族群外，同時也挹注國家社福財源。相較其他國家彩券發行，我國公益彩券肩負更大社會責任與使命。自民國88年公益彩券發行以來，至今年3月累積約5042億元公益盈餘，已創造4萬2595個就業機會。目前發行銀行自96年至今，共回饋給政府362億元，全數用於扶助弱勢族群、推展社會福利。足見公益彩券的發行和相關盈餘使用，必須具有高度社會公信力的企業來執行，才能得到全民的信賴。

國民黨團表示，在此提醒蔡易餘委員，修法放寬讓民間公司取得發行資格，恐成政府坐視「全民瘋賭」，讓公益彩券變質；全民買希望做公益，呼籲蔡易餘莫讓公益變博弈，全民都睜大眼睛盯著看。