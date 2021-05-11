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台灣疫情升級！網曝禍端是「機師檢疫放寬」 全是她扯後腿

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斯洛伐克國會首度通過挺台參與WHA決議 外交部表示感謝

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

外交部今天表示，斯洛伐克國會外交委員會11日審議支持我國參與今年第74屆「世界衛生大會」（WHA）決議案，最後順利表決通過，是斯國國會首次針對台灣參與WHA案進行討論及表決，深具意義，凸顯台斯實質友好關係不斷深化，外交部對此表示歡迎與誠摯感謝。

外交部表示，決議案是由斯洛伐克國會外交委員會主席Marian Kery領銜提出，決議文內容強調台灣對抗疫情及傳染病的經驗豐富，也具備充沛的能力及意願，對全球公衛領域及全世界做出更多的貢獻，因此全力支持台灣參與WHA。與會討論的國會外交委員會副主席Peter Osusky等議員更紛紛透過臉書，公開呼籲各界全力支持台灣參與WHA。

外交部表示，我國與斯洛伐克在各領域都是理念相近的密切合作夥伴。去年新冠肺炎疫情嚴峻時，台灣政府及民間曾經多次主動捐贈數十萬口罩給斯洛伐克，獲得斯國政府與人民的衷心感謝，且將我國列為綠色安全國家，肯定台灣的防疫成效與貢獻。這次斯洛伐克國會外交委員會首次通過友我決議案，除了肯定台灣是國際社會中的良善力量，在WHA召開前夕別具意義。

斯洛伐克 WHA 外交部

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