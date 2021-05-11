外籍漁工遭仲介轉為黑市違法人力 監察院糾正勞動部

監察委員調查勞動部對於境內聘僱外籍漁工的審查及管理機制，發現一名從事外籍漁工仲介的黃姓男子，輕易透過仲介假冒船主後將合法漁工「被失聯」，再安排到違法工作，涉嫌人口販運；凸顯勞動部對外籍漁工的審查及管理制度失靈，監察院財政及經濟委員會5日通過調查報告及糾正案。

監察委員王美玉、王幼玲、紀惠容今天下午舉行記者會，王美玉指出，勞動部主管境內聘僱外籍漁工的許可與仲介，並可適用勞基法、基本工資及勞健保；據統計，109年台灣聘僱境內漁工1萬1343人，顯然外籍漁工已成為漁業不可或缺的勞動力。

王美玉說，該案黃姓男子為了非法仲介境內漁工，透過靠行的甲仲介機構替他製作不實的切結書及本國船員名冊，讓黃男成為24艘漁船的船員，偽造是雇主後，向勞動部申請招募外籍漁工許可函。隨後黃男又透過任職的乙仲介機構，將合法的境內漁工通報為失聯，或趁著為雇主仲介漁工的機會，訛報需求人力，之後再將失聯及虛增入境的外籍漁工，轉換到其他雇主遭勞動剝削，或轉入其他漁船作業從中牟利。

王美玉表示，黃男涉及的漁船中，船主曾通報境內漁工失聯的就有116人，其中由黃男曾任職的乙仲介機構所引進的漁工有26人，另外4家仲介共有44人，至今仍有76人下落不明。

王美玉說，該案凸顯勞動部現行審查及管理機制失靈，但勞動部事後不只沒有積極清查、通盤檢討現行管理與通報制度的缺漏，看不到仲介把漁工轉入黑市的事實；勞動部明顯有怠失，因此提出糾正，監察院財政及經濟委員會5日通過調查報告及糾正案。

王美玉說，近期監察院通過6本與外籍漁工相關的調查報告，全部移送到國家人權委員會，由人權會主委陳菊擔任召集人做專案性研究，希望能改善漁工人權。