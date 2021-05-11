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台灣疫情升級！網曝禍端是「機師檢疫放寬」 全是她扯後腿

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沒收到WHA邀請函要寄抗議信？ 綠委：可能造成反效果

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委羅致政。記者吳亮賢／攝影
民進黨立委羅致政。記者吳亮賢／攝影

世界衛生大會（WHA）網路報名今天截止，世界衛生組織（WHO）連續第5年未邀請台灣。民進黨立委羅致政今表示，希望七大工業國、美國、日本等，在場內發表對台有利談話，爭取台灣明年參與WHA；至於台灣是否應寄抗議信函？他則認為，如果因此干擾到公衛議題討論，「有可能造成反效果」。

對於沒收到邀請函的因應方式，羅致政指出，今年因疫情當頭，WHA場內外活動限制較多，過去會在場外舉辦媒體訴求及研討會等，今年沒辦法到現場，但有機會擴大線上活動，相對成本較低，效果也不錯。

至於場內部分，羅致政表示，過去主要訴求邦交國提出支持台灣的說法以正式提案，今年觀察重點在於表態支持台灣參與的國家如七大工業國、美國、日本等，有沒可能在場內發表對台有利的談話，以及正式提案。

不過，羅致政也坦言，即便提案列入討論，還是要有足夠票數及國家支持，今年已來不及參與WHA，將爭取明年參與，「這需要政治實力展現，我們會就做得到部分，尤其在國際輿論上做進一步宣傳」。

羅致政進一步說明，每年宣傳主軸不用變來變去，以免民眾跟國際記不清楚，去年搭配疫情打出「Taiwan can help」口號，今年另個訴求為感謝第一線醫療人員，相信可引起國際共鳴，「讓他們覺得不論台灣能不能參與，對於台灣是不公平現象，引起國際輿論支持。」

至於要不要寄抗議信，羅致政說，抗議信寄送途徑、交給誰、收不收等問題，要非常仔細評估，若被拒收或完全不被理會，「像石頭打水漂，沒有太大影響」，加上現在國際社會處於疫情中，不宜把此議題變成WHA主要討論議題，可能影響處理疫情的工作。

羅致政表示，有些國家會覺得這是政治議題，如果因此干擾到公衛議題討論，有可能造成反效果，可以適度表達聲音，但不希望造成WHA全部都在討論台灣議題，「看起來對我們很好，但大家忙著處理疫情，政治議題反而有點尷尬，其他國家不方便過度表態。」

羅致政 WHA 疫情

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