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林佳龍感謝「76行者」修復太魯閣事故遺體 親送永生花

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
交通部前部長林佳龍邀請「76行者」團隊到他創辦的「光合基金會」座談。圖／讀者提供
交通部前部長林佳龍邀請「76行者」團隊到他創辦的「光合基金會」座談。圖／讀者提供

太魯閣事故日前造成嚴重傷亡，交通部前部長林佳龍因此請辭下台，他最近的動向也受到關注。據悉，林佳龍的行程仍圍繞在追蹤太魯閣事故後續，希望「替社會療傷」。今天下午他邀請當初幫忙修復遺體的「76行者」團隊到他創辦的「光合基金會」座談，他除了送給每人一張感謝狀，還送上親手寫的卡片及特製永生花，希望表達由衷謝意。

408列次太魯閣號撞車出軌造成49死、逾200人傷，多數遺體因擠壓撞擊而斷肢、殘破，「76行者」修復師百人團隊當時接力進駐，13天不眠不休義務投入，才終於宣告完成所有遺體修復工作，修復師們隨後也趕往台北參加聯合公祭，為艱難任務畫下最完美句點，無私情操令許多人感佩。林佳龍今天送上的卡片也寫道，感謝以一針一線還原損傷的身軀，肅敬而溫柔地送行。

林佳龍日前也到花蓮、台東探視住院的傷患，沿路拜訪並再次感謝到事故現場的救難人員、宗教團體以及殯葬業者。他說，希望大家能持續為傷患及家屬打氣，尤其是6歲的楊小妹妹，她忍著疼痛，勇敢復健的畫面，看著十分心疼。期盼每位在醫護人員的照料之下，能儘快平安出院回家。

林佳龍日前在臉書上說，在花東傾聽各界，因此能更深入了解在災害現場，各方的力量如何在第一時間集結，又是如何協助受難的人。「他們常搖搖手說，這沒有什麼，只是該做的事情。而這些輕描淡寫的話，卻滿是重量。很感謝每一位與我分享的朋友，不管是救災檢討和建議方案，亦或生命課題，佳龍都得到許多啟發。我將透過光合基金會，連結各界，持續盡一己之力貢獻社會。」

林佳龍

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