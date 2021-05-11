防疫警戒升級 國民黨公投宣講本周場次將取消辦理

疫情指揮中心今公布本土6名不明感染源新冠疫情個案，指揮中心宣布自即日起至6月8日共四周，疫情警戒提升至第二級，停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，民進黨「台灣政進步、向您報進度」施政說明會首發場會暫緩舉行至6月8日。國民黨正在進行的內部公投講習5月17日前場次全暫緩，下周之後的場次將再開會決定。

國民黨主席江啟臣受訪表示，由於防疫升級，國民黨公投宣講內部研習5月16日之前的場次，全部延期暫緩，5月17日之後的場次將視疫情發展，再開會決定繼續暫緩或提防疫計畫續辦。據了解，由於國民黨內部宣講人數大多不超過100人，會依照防疫規定辦理，若有超過100人的就視情況暫緩或堤防疫計畫，但5月28起的街頭宣講不受影響。