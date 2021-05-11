聽新聞
test
0:00 / 0:00
防疫警戒升級 國民黨公投宣講本周場次將取消辦理
疫情指揮中心今公布本土6名不明感染源新冠疫情個案，指揮中心宣布自即日起至6月8日共四周，疫情警戒提升至第二級，停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，民進黨「台灣政進步、向您報進度」施政說明會首發場會暫緩舉行至6月8日。國民黨正在進行的內部公投講習5月17日前場次全暫緩，下周之後的場次將再開會決定。
國民黨主席江啟臣受訪表示，由於防疫升級，國民黨公投宣講內部研習5月16日之前的場次，全部延期暫緩，5月17日之後的場次將視疫情發展，再開會決定繼續暫緩或提防疫計畫續辦。據了解，由於國民黨內部宣講人數大多不超過100人，會依照防疫規定辦理，若有超過100人的就視情況暫緩或堤防疫計畫，但5月28起的街頭宣講不受影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言