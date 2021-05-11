海大海洋法律所前所長違法兼職、請託 監察院通過彈劾

海洋大學海洋法律研究所前所長許春鎮，因兼任上市公司薪資報酬委員會委員職務，違反公務員服務法第14條第1項禁止兼職規定，且於該所召開教評會審議兼職案前，違反「公務員服務法」第15條規定，向教評會委員就該事件進行請託關說。監察委員王美玉、賴鼎銘、蕭自佑今天提案通過彈劾。

監察院表示，許春鎮自102年8月1日起至107年3月11日，違法兼任太空梭高傳真資訊科技股份有限公司薪資報酬委員會之委員職務，違反公務員服務法第14條第1項禁止兼職規定；另外，許春鎮於108年3月7日海洋大學海法所召開教師評審委員會會議，審議其未報經任職學校核准，即兼任太空梭公司薪資報酬委員會委員職務一案時，竟於教評會會議前，預先擬妥一份「所教評會決議草稿」的文件，以電子郵件方式傳送給海法所教師評審委員會各委員，海法所教師評審委員會即依照許春鎮所擬的決議草稿內容，作成「口頭提醒不得再犯」的處置決議，連8點理由均完全相同，違反公務員服務法第15條「公務員不得就其主管事件有所關說或請託」之規定。

監察院指出，許違失事證明確，且情節重大，監察院於今天審查並以13比0全票通過監察委員王美玉、賴鼎銘、蕭自佑提案，彈劾許春鎮，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，許春鎮擔任海洋大學海法所所長職務期間，分別於102年11月1日、103年1月13日、同年10月16日、同年10月24日、104年1月8日、同年12月7日、105年1月4日、同年10月26日、106年1月5日、同年8月8日、同年10月13日及107年1月8日實際出席太空梭公司之薪資報酬委員會會議，計12次，並按次支領1萬元車馬費。