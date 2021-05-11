WHA本月將登場 吳釗燮喊話：請做正確決定讓台灣參加

美國國務卿布林肯7日呼籲恢復台灣在世界衛生大會的適當地位，中國外交部發言人華春瑩昨天表示，中國中央政府對「台灣地區」參與全球衛生事務做出了妥善安排；外交部長吳釗燮這兩天連續發布三則推特，指中國政府只會說謊，也呼籲世界衛生組織讓台灣參加。

華春瑩昨天下午在中國外交部例行記者會上表示，全程以「中國中央政府」、「台灣地區」論述兩岸關係，聲稱「事實上沒有誰比我們更加關心台灣同胞的健康福祉」。

吳釗燮昨天在外交部推特上表示，中國外交部宣稱沒人比中國更關心台灣人民的健康福祉，還妄稱中國政府已經為台灣參與世界衛生組織做了「妥善」的安排。真是無恥的謊言，這只不過是再次證明，中國政府就只會說謊。

吳釗燮今天連發兩則推特，先是表示「看看北京在新疆、西藏還有香港的所作所為，沒有心智正常的人相信北京會照顧台灣人民的健康或其他需求。一想到武漢肺炎及非洲豬瘟，就會感謝老天沒有讓我們受到中國的控制！拜託請幫我們和中國保持點距離吧！」接著又推文表示，中共政權不能替台灣發言，因為他們沒有一天統治過台灣。事實上，中共的主張只不過是威權擴張主義。真相是，台灣是一個民主國家，只有經人民自由選出的政府，才能代表台灣人民。「世界衛生組織，請做正確的決定：讓台灣參加」。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會上表示，中國外交部的相關說法完全悖離事實和國際認知，中國政府重彈「一中原則」等陳腔濫調，持續不當曲解聯大第2758號決議及世界衛生大會第25.1號決議內涵，只是凸顯中國政府公然說謊、誤導國際社會。