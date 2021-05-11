進入社區感染蔡英文臉書貼反公投 羅智強三問：妳有事嗎？

台大學生會擬在本學期教務會議提案廢除大學國文必修。大學中文系教授表示，驟然要放棄大學國文教育，怎不提倡將大一英文同樣改列選修？也有老師說，大學國文總被學生視為「雞肋」、最想「開刀」刪減的改革對象，學校跟教師也要反省，有沒有用最好的師資來授課，還是只把國文當成博士生的「教學磨練場所」。

2021-05-11 16:29