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進入社區感染蔡英文臉書貼反公投 羅智強三問：妳有事嗎？
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天指出，今天出現感染源待釐清的6例本土病例，包含宜蘭遊藝場群聚，該群聚與華航諾富特案關聯性低，國內已進入社區感染階段。國民黨台北市議員羅智強指出，此時，蔡英文總統卻忙著號召反公投。
羅智強指出，今天下午他原訂進行第31場大學演講，預定聽眾300位，但因疫情升級，他立即和主辦單位溝通取消，同一時間，蔡英文臉書，卻忙著號召大家反對公投。
羅智強說，「我想問蔡英文三聲，妳有事嗎？妳有事嗎？妳有事嗎？」羅智強表示，身為國家元首，當台灣疫情出現破口，不好好關心疫情，滿腦子只在乎「反公投」，這位總統真的很有事。
羅智強表示，他想起，2011年他當馬英九臉書小編，因為馬英九臉書談及選舉，民進黨因此告羅智強貪污，那現在蔡英文「總統」臉書發文反公投，偉大的民進黨，這算不算貪污？
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