蔡英文臉書籲公投「四個不同意」 潘忠政嘆：不再是局外人

蔡英文總統今天在臉書公開呼籲「828公投，四個不同意，台灣更有力」，民進黨發言人顏若芳也說，蔡英文在明天中常會將正式拍板民進黨對於今年公投案「四個不同意」的態度。對此，藻礁公投領銜人潘忠政表示尊重，也直言蔡英文不再是局外人，而選擇相信幕僚提供給她的資訊。

潘忠政表示，藻礁公投是全民運動、不分黨派，在野黨支持藻礁議題很正常，民進黨當然也可以挺，遺憾有些人將議題操作為藍綠對立，但未來藻礁團體內部會積極整合論述，對外傳達理念，至於部分環團選擇支持行政院提出的三接外推方案，他尊重其他團體的意見。

對於蔡英文在臉書呼籲公投四個不同意，遭質疑行政不中立，總統府發言人張惇涵表示，總統對於攸關國家發展的各項重大政策，表達政府立場，是責任政治的表現，合情合理也合法。

顏若芳表示，明天中常會上，蔡英文將正式向支持者明確表達民進黨「四個不同意，台灣更有力」的訴求，民進黨面對公投已規畫系列施政說明會，希望民眾在了解充分資訊下，可以對公投投下四個不同意。