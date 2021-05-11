快訊

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

文策院無視本土，空談國際？CCC爭議後反思本土文創

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文臉書籲公投「四個不同意」 潘忠政嘆：不再是局外人

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
藻礁公投領銜人潘忠政。記者朱冠諭／攝影
藻礁公投領銜人潘忠政。記者朱冠諭／攝影

蔡英文總統今天在臉書公開呼籲「828公投，四個不同意，台灣更有力」，民進黨發言人顏若芳也說，蔡英文在明天中常會將正式拍板民進黨對於今年公投案「四個不同意」的態度。對此，藻礁公投領銜人潘忠政表示尊重，也直言蔡英文不再是局外人，而選擇相信幕僚提供給她的資訊。

潘忠政表示，藻礁公投是全民運動、不分黨派，在野黨支持藻礁議題很正常，民進黨當然也可以挺，遺憾有些人將議題操作為藍綠對立，但未來藻礁團體內部會積極整合論述，對外傳達理念，至於部分環團選擇支持行政院提出的三接外推方案，他尊重其他團體的意見。

對於蔡英文在臉書呼籲公投四個不同意，遭質疑行政不中立，總統府發言人張惇涵表示，總統對於攸關國家發展的各項重大政策，表達政府立場，是責任政治的表現，合情合理也合法。

顏若芳表示，明天中常會上，蔡英文將正式向支持者明確表達民進黨「四個不同意，台灣更有力」的訴求，民進黨面對公投已規畫系列施政說明會，希望民眾在了解充分資訊下，可以對公投投下四個不同意。

公投 民進黨 蔡英文

延伸閱讀

聯合報社論／家裡沒大人！蔡英文的威權與失權焦慮

潘忠政：三接不離開大潭藻礁 都不可行

大潭離岸5公里有無藻礁？潘忠政、洪申翰直球對決

陳吉仲喊三接外推 潘忠政：程序不正義

相關新聞

進入社區感染蔡英文臉書貼反公投 羅智強三問：妳有事嗎？

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天指出，今天出現感染源待釐清的6例本土病例，包含宜蘭遊藝場群聚，該群聚與華航諾富特案關...

【今日精摘】暴增7本土進入社區感染／疫情警戒升至第二級 國中會考照舉行

國內今一口氣新增7例本土新冠病例、6例感染源不明，其中5人為遊藝場群聚事件（案1202、案1208至案1211），另1人為蘆洲60多歲男子（案1203），另一例為機師（案1187）接觸者（案1201）。指揮中心指出，確診者足跡包括羅東銀河百家樂遊藝場、新北新莊晶華亭餐廳、蘆洲大風車婚宴會館等。另新增4例境外移入，均自印度入境。...

防疫警戒升級 國民黨公投宣講本周場次將取消辦理

疫情指揮中心今公布本土6名不明感染源新冠疫情個案，指揮中心宣布自即日起至6月8日共四周，疫情警戒提升至第二級，停辦室外5...

海大海洋法律所前所長違法兼職、請託 監察院通過彈劾

海洋大學海洋法律研究所前所長許春鎮，因兼任上市公司薪資報酬委員會委員職務，違反公務員服務法第14條第1項禁止兼職規定，且...

WHA本月將登場 吳釗燮喊話：請做正確決定讓台灣參加

美國國務卿布林肯7日呼籲恢復台灣在世界衛生大會的適當地位，中國外交部發言人華春瑩昨天表示，中國中央政府對「台灣地區」參與...

【國文大戰／下】大學國文何罪之有？ 總淪雞肋被改革只因「重洋輕中」心態？

台大學生會擬在本學期教務會議提案廢除大學國文必修。大學中文系教授表示，驟然要放棄大學國文教育，怎不提倡將大一英文同樣改列選修？也有老師說，大學國文總被學生視為「雞肋」、最想「開刀」刪減的改革對象，學校跟教師也要反省，有沒有用最好的師資來授課，還是只把國文當成博士生的「教學磨練場所」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。