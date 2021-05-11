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防堵社區感染口罩戴緊！台中今公告禁探病、集會限人數
新冠肺炎增溫，中央流行疫情指揮中心今天公布，疫情進入社區感染，提升疫情警戒至第二級，並祭出6大防疫禁令。台中市配合中央防疫措施，防疫加嚴，除加強稽查八大場域強制戴口罩，違者經勸導不聽者，最高罰1.5萬元外，今天公告台中市各醫院、住宿機構除例外情行，禁止探病；集會活動室內100人以上、室外500人以上原則上停辦。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，進入第二階段社區感染防疫措施，觀察警戒至6/8，祭出6大防疫禁令，原則上停辦室外500人以上，室内100人以上集會活動；營業場所啟動人流管制作業；雙鐵、客運等大眾運輸禁飲食、禁站票，請各縣市配合，嚴守社區防線。
疾管署今天公告，全國醫院及長照機構即日起至6月8日止，除例外情形，停止開放探病及探視，陪病及陪伴者仍為1人。
醫院得同意探病之例外情形如下：
(一)病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。
(二)急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。
(三)其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。
長照機構得同意實地探視住民之例外情形如下：
(一)住民出現嚴重身心不適症狀，如：失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，機構無法安撫住民。
(二)其他經機構評估有必要探視者。
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