婦聯社福基金會：美齡樓產權不屬婦聯會 將提行政訴訟

不當黨產委員會前年認定婦聯會為國民黨附隨組織，該會之財產為不當取得，今天舉行記者會表示美齡樓須在30天內轉為國有。擁有美齡樓產權的中華民國婦聯社會福利基金會強調，「美齡樓由婦聯社福基金會興建，產權全屬社福基金會，與婦聯會不相牽涉」，黨產會的沒收處分不具正當性，婦聯社福基金會將提起行政訴訟。

婦聯會主委雷倩表示，今天收到黨產會沒收的訊息感到非常吃驚，上午行政院長蘇貞昌才視察疫情指揮中心，宣布防疫升級，也呼籲全國同胞該收心了，婦聯會也去籌措防疫相關物資要去支援需要的團體；結果今天下午2黨產會就開記者會，宣布沒收美齡樓。

婦聯社會福利基金董事長張培士表示，黨產會的決定讓她感到非常詫異，因為婦聯社福基金會在政府評鑑優等，是純粹做社會福利工作的團體，黨產會主委林峯正稱基金會的成立是為了蓋美齡樓，完全是顛倒事實，是因為做公益所以需要場地，而基金會86年成立，美齡樓95年才啟用。

張培士強調，「美齡樓由婦聯社福基金會興建，產權全屬社福基金會，與婦聯會不相牽涉」，黨產會的沒收處分不具正當性，婦聯社福基金會將提起行政訴訟。

雷倩表示，婦聯會的財產並非不當取得，且已針對黨產會的沒收處分提起行政訴訟，尚待法院審理。今日黨產會竟據以追殺婦聯社福基金會，除將提起訴訟依法抗爭外，並呼籲疫情當前，國人正需同舟共濟，黨產會該收手了。黨產會曾於109年10月7日舉行一次聽證會，婦聯總會提出詳細數字與佐證，證明婦聯總會的財產並非不當取得，捐贈美齡樓給公益團體社會福利基金會，一切合法，程序完整，絕無任何不當。

雷倩說，目前舉國上下正在為疫情升溫而備戰，婦聯會除訴訟外，也在積極為公益單位籌措防抗疫物資。但黨產會「趁疫偷跑」，在婦聯會是否為國民黨附隨組織法院尚未判決，沒收婦聯會388億財產的本訴仍在停止審判中，這些前提條件仍未有定論，黨產會就急於奪取美齡樓財產，完全違背法律程序。