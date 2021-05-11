疫情升溫 民進黨暫緩舉辦施政說明會、516首發場延期

我國出現6名不明感染源本土個案，指揮中心宣布自即日起至6月8日共四周，提升疫情警戒至第二級，原則上停辦室外 500人以上，室內100人以上之集會活動，民進黨也宣布原訂5月16日舉辦的「台灣政進步、向您報進度」施政說明會首發場會暫緩舉行，並配合疫情指揮中心指引，6月8日前相關說明會也先暫停辦理。這已是民進黨第二次暫緩舉辦該說明會，第一次是因應太魯閣號事故，再來就是因應疫情升溫而暫緩。

民進黨發言人顏若芳表示，因應下午疫情指揮中心根據疫情警戒標準及因應事項，即日起至6月8日，提升疫情警戒至第二級「出現感染源不明之本土病例」，並對於個人及外出、集會活動、營運場域、大眾運輸實施相關限制措施。民進黨以防疫為優先，原訂本周日舉辦「台灣政進步、向您報進度」施政說明會首發場會暫緩舉行，並配合疫情指揮中心指引，6月8日前相關說明會也先暫停辦理。顏若芳表示，民進黨未來也會全力配合指揮中心指引，做最大彈性的調整，優先做好防疫準備。

顏若芳說，在面對嚴峻的疫情下，希望全體國人可以共體時艱，遵守指揮中心的指示，做好防疫措施，一起渡過這個非常時期。