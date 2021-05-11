產創條例研究學院未設防 民團憂：半導體技術流入中國

「國家重點領域產學合作人才培育創新條例」草案周四將進行朝野協商，最快本周五三讀通過，未來國內頂尖大學可與企業合作設立研究學院。但經濟民主連合、台灣學生聯合會今舉行記者會批評，在未設防範機制情況下，大陸企業恐透過學術交流、產學合作名義，竊取我國半導體技術，應明定保密及競業條款，並限制如大陸、韓國等與我國半導體技術競爭國家的學生就讀。

經濟民主連合指出，上周五立法院朝野協商產創條例，教育部長潘文忠卻拒絕防堵國家重點產業技術外流的修正建議，恐讓台灣高等教育成為中共挖角人才、竊取營業秘密與統戰的對象。

台灣公民陣線組織部主任許冠澤舉例，與北京清華大學同名且有歷史聯繫的新竹清華大學，就成為中共統戰重點對象。如2015年於廈門成立的「清華海峽研究院」，由兩岸清華共同組建，揭牌儀式中可見北京清華黨委書記陳旭，官網更標示將以一帶一路建設、促進海岸融合為目標，「根本是要服務中共的政治目的」。

此外，清華大學校友總會舉辦的「三創大賽」，2019年起增設海峽賽區，將台灣與福建納入，背後指導單位為中共廈門市委人才工作領導小組辦公室，並由清華海峽研究院主辦，背後評審更清一色都是大陸企業及私募基金；另兩岸清華共同主辦的「兩岸清華創業實驗室」，也是藉由企業實習、交流、參訪等，達到統戰目的。

經濟民主連合研究員江旻諺表示，國安局已提出警示，中共正在誘引台灣半導體人才赴陸，獲取關鍵技術，但產創條例中卻沒有相關防堵機制，目前新竹清大已經在校務會議偷跑通過「國立清華大學半導體學院創新實驗計畫書」，北京清華也在4月成立半導體學院，未來恐藉由交流，竊取台灣技術。

經濟民主連合召集人賴中強建議，為避免人才與研發成果落入對岸，回頭打擊台灣產業，應適度修正草案，如禁止與台灣半導體競爭國家大陸、韓國等地學生來台就讀相關學院，並明訂保密義務、競業條款約束大學與企業合作的人才培育。