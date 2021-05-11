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黨產會認定為不當黨產 命婦聯會美齡樓30天內轉為國有

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
不當黨產委員會下午舉行「命婦聯社福基金會移轉美齡樓所有權為國有」說明記者會。記者劉宛琳／攝影
不當黨產委員會下午舉行「命婦聯社福基金會移轉美齡樓所有權為國有」說明記者會。記者劉宛琳／攝影

黨產會107年2月1日認定婦聯會國民黨附隨組織，隔年認定婦聯會所收受之不當取得財產應移轉為國有。黨產會下午舉行「命婦聯社福基金會移轉美齡樓所有權為國有」說明記者會，指婦聯會利用捐贈婦聯社福基金會10.5億元，用來向國民黨購置土地及蓋建物，該筆款項為過去勞軍捐，為不當取得之財產，因此美齡樓應在30天內自行轉為國有。

黨產會主委林峯正表示，美齡樓土地面積500坪，地面9層，地下3層，公告現值6億8000萬元。他指出，婦聯會於86年9月間捐助10億元成立婦聯社福基金會，並於87年底至88年初共捐款合計6億元，作為購買土地經費。經查，基金會與國民黨於87年11月26日簽訂不動產買賣契約書載明，土地面積買賣總價款為6億元。

林峯正接著表示，婦聯社福基金會取得土地後，婦聯會於92年1月13日捐款4.5億元予婦聯社福基金會，以婦聯社福基金會為起造人，於該土地起造地面9層、地下3層、位為台北市林森南路19號之「美齡樓」。95年婦聯會自台北市中正區長沙街一段27號遷出後即設址於此，婦聯社福基金會亦同。

孫斌表示，婦聯會過去占用國防部在長沙街的土地，經查當時的簽呈由時任主委蔣宋美齡所簽，內容指婦聯會要跟國民黨中常會購買婦女之家500坪做為婦聯會永久會址。而在婦聯社福基金會的會議紀錄發現，該基金會成立以來就是要去買一個會址，但既有的資金並不足以買土地，因此接受婦聯會捐贈去購買土地。另從婦聯會發給國防部公文也可發現，他們表示新會址快要蓋好，很快就會搬走，請國防部不要催促搬家，從這些資料都可看出婦聯會因占用公有房舍所以要買土地遷址。

▌延伸推薦：

婦聯社福基金會：美齡樓產權不屬婦聯會 將提行政訴訟

不當黨產委員會下午舉行「命婦聯社福基金會移轉美齡樓所有權為國有」說明記者會。圖／黨產會提供
不當黨產委員會下午舉行「命婦聯社福基金會移轉美齡樓所有權為國有」說明記者會。圖／黨產會提供

婦聯會 黨產會 國民黨

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