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【重磅快評】沒疫情政府居功 有疫情推民眾的蘇貞昌邏輯

聯合報 / 主筆室

新北、宜蘭陸續發生不明感染源的確診者，新冠疫情似已擴大到社區感染。今天上午，蘇貞昌到疫情指揮中心召集會議，預計下午就會宣布警戒標準提升至二級「出現感染源不明之本土病例」應處預為準備。不過上午的聯訪，蘇貞昌一番話卻著實令人氣結，也讓人看到蘇內閣的倨傲無知。

蘇貞昌說，全球「武漢肺炎」疫情嚴峻，馬來西亞全國封城一個月、日本面對第四波疫情，台灣「武漢肺炎」疫情有新狀況發生。過去一年多，台灣是靠著超前部署才能做到最好，但時間久了，民眾開始鬆懈、大意。

首先要注意的是，蘇貞昌還是堅持使用「武漢肺炎」一詞，其大腦的僵化與泛政治形態化，實已到了無以復加的地步。接著他又把疫情擴大與馬來西亞、日本的疫情擴大相比，意思很清楚，就是台灣疫情擴大和政府無關，而是全世界都是如此。

最令人目瞪口呆的，是蘇貞昌還說「過去一年多台灣是靠著超前部署，才能做到最好，但時間久了，民眾開始鬆懈、大意」；這段話的意思，就是過去沒有重大疫情，全部是政府「超前佈署」之功；現在疫情發生破口，是因為「民眾開始鬆懈大意」。搶功第一名，卸責第一名，蘇貞昌若排第二，沒人敢排第一。

其實事實可能和蘇貞昌講的相反。過去一年多，疫情之所以沒有擴大，恰好是經歷過SARS風暴的台灣民眾保持高度警戒，甚至在蘇貞昌公開呼籲「不要戴口罩」的時候就主動戴上口罩；對於政府的防疫措施，民眾也是高度配合，甚至是主動加碼。民眾在防疫的功勞，絕對大於蘇貞昌自吹自擂的「超前佈署」。

那麼政府做了什麼事？除了封鎖邊境和鎖國，政府幾乎是毫無作為，大內宣說自己超前佈署，大外宣說WE CAN HELP；所有的防疫國家隊全部破產，左踢世衛組織和譚德賽，右吃中國大陸、新加坡等國的豆腐。疫苗政策一再失誤，隔離、封鎖政策雙標再雙標。基層防疫人員固然努力，但決策階層的「宣傳重於實質，政治高於防疫」的指導方針，才是政府「超前佈署」的真相。

而整個民進黨政府在防疫過程中的杜絕民意，一意孤行也令人印象深刻。如此情況，蘇貞昌有什麼臉面把防疫破口責任推給一般民眾？

疫情 蘇貞昌 馬來西亞

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