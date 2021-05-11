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影／拚7月國民黨主席？ 連勝文：領表前自然會表態
國民黨智庫副董事長連勝文昨天以青年發展基金會董事長身分到台東捐贈一批籃球訓練器材給基層學校，今天再到屏東捐贈一批給偏鄉小學；國民黨將於7月選黨主席，連勝文曾表示會認真考慮（參選），並向社會賢達請教兩岸、青年等議題，外界解讀連勝文下鄉在為選黨主席試水溫，面對記者詢問，他笑說，6月初就要領表了，屆時自然會表態選或不選。
本屆代表國民黨參選屏南立委落敗的國民黨中央委員、屏東縣議長周典論女兒周佳琪，身兼屏東縣體育會籃球委員會主委，最近勤跑基層，爭取下屆立委選舉黨內提名；她為協助偏鄉推展籃球運動，今天邀熱愛籃球的青年發展基金會董事長連勝文到屏東縣議會，捐贈籃球、號碼衣、戰術板等運動訓練器材給恆春國小等7所屏南地區偏鄉小學。
連勝文說，今天是代表青發會捐助偏鄉學校的籃球資源，基金會很關注公益籃球，尤其是偏鄉學校，以屏東來說，籃球資源較缺乏，經費不足，但小球員的實力與技術卻不比都會區差，常因為資源不足而失去機會，今天到屏東是為鼓勵偏鄉小朋友盡情打籃球，從事自己喜歡的運動，至於選不選黨主席，領表前自然會表態。
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