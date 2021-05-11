新北市長民調 侯友宜大勝陳時中、林佳龍、蘇巧慧

新台灣國策智庫上午公布「新北市長選舉選情初探」民調，新北市長侯友宜在各方面都領先。民調顯示，侯友宜若與衛福部長陳時中對決，侯友宜獲54.1%支持度，勝過陳時中獲得的24.9%；而侯若與立委蘇巧慧對決，侯支持度以64.3%勝過蘇巧慧獲得的9.3%。

此外，而侯若與林佳龍對決，侯以58.1%勝過林佳龍獲得的19.4%。但若是民進黨內自家人相比，陳時中獲得的支持度最高，達36%，其次是林佳龍獲得的19.2%，接著是立委林淑芬獲8.7%、立委吳秉叡獲6.2%，再來是蘇巧慧獲4.1%。

凱達格蘭基金會執行長陳致中表示民意如流水，落後的也不用氣餒。對於前總統陳水扁最近的病情，陳致中表示，陳水扁有嚴重的睡眠呼吸中止症。