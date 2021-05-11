陸稱妥善安排我參與全球衛生事務 外交部：悖離事實

美國國務卿布林肯7日呼籲恢復台灣在WHA的適當地位，中國外交部發言人華春瑩昨天表示，中國中央政府對「台灣地區」參與全球衛生事務也做出了妥善安排；外交部發言人歐江安今天表示，相關說法完全悖離事實和國際認知，中國政府重彈「一中原則」等陳腔濫調，持續不當曲解聯大第2758號決議及世界衛生大會第25.1號決議內涵，只是凸顯中國政府公然說謊、誤導國際社會。

華春瑩昨天下午在中國外交部例行記者會上表示，全程以「中國中央政府」、「台灣地區」論述兩岸關係，聲稱「事實上沒有誰比我們更加關心台灣同胞的健康福祉」。

歐江安表示，中國政府重彈「一中原則」等陳腔濫調，持續不當曲解聯大第2758號決議及世界衛生大會第25.1號決議內涵，只是凸顯中國政府公然說謊、誤導國際社會，不斷打壓台灣人民的健康人權。中方的惡意阻擋，是世界衛生組織未能將台灣完整納入技術性討論的主要障礙，也更加證明中國持續將政治凌駕於健康人權的霸道行徑，外交部對此予以強烈譴責。

歐江安表示，外交部重申，只有台灣的民選政府才能在世界衛生組織及其他國際組織代表台灣2350萬人民；台灣人民的健康人權由我國政府來守護，中國無權、也無能力代勞。

歐江安表示，外交部呼籲中國政府應以負責任的態度看待全人類的衛生安全，切勿再以偏狹自私的政治考量，忽視國際社會支持台灣參與全球防疫合作的強大聲量。

歐江安表示，以台灣成功的防疫經驗，參與世界衛生大會，一定能做出具體貢獻，與全球攜手共同促進人類的健康與安全。