讓國軍吃美豬 國民黨要求國防部道歉並公布吃了多少

國軍副食被爆出「外包標台豬，內裝標美豬」的加工肉排。國民黨上午舉行記者會，質疑先前「優先使用國產豬肉」承諾跳票，呼籲國防部應為謊言向國人道歉，並清楚交代採購美豬的過程，停止黑箱作法以釋眾疑；國民黨並要求，國防部應即刻嚴令國軍全面採用台灣豬，並加強管控，決不能讓國軍淪為進口萊豬的最大消費群。

國民黨文傳會主委王育敏指出，依據衛福部豬肉儀表板資訊，今年年初累計至5月7日為止，進口豬肉為1萬7319公噸，其他可食部位為6286公噸；其中由美國進口豬肉加上可食部位約2086公噸。2000多噸的美豬市面上難以找到，去年蔡政府開放萊豬後業界就傳言，萊豬在民眾接受度低及業者利潤考量下，最後會流向國軍，如今果然成真。

王育敏說，國防部證實從去年2月起就開始採購美豬，並且合約到2022年底。但回顧蔡英文去年宣布開放萊豬進口後，包括教育部、國防部、警政署等部會都相繼宣示膳食一律用國產豬，國防部信誓旦旦的保證，如今證實全是謊言，若這次沒人爆料，國軍甚至迄今還在默默吃美豬，國防部的謊言，讓18萬國軍及眾多軍眷們情何以堪。

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，國防部在被爆出採購美豬之初，還宣稱此舉符合衛福部規定，一切照合約；昨日卻又改口坦承廠商涉及違反相關服務意向承諾，並將產品下架管制，說法反覆矛盾，已嚴重傷害了國人的信任，到底採購的台灣豬如何變成進口美豬，廠商是否先經過國防部同意？或是廠商任意變更，國防部說法閃爍模糊應交代清楚。

黃子哲說，國防部長邱國正昨日在立院備詢時被問到是否可在國產豬肉供應無虞的情況下，全部使用台灣豬？邱國正竟然表示「我不願意做這個承諾」；他質疑，教育部可以承諾用台灣豬，國防部卻不敢承諾，擺明要強餵國軍萊豬，身為國防部長卻無法照顧國軍官兵的健康，邱國正已然不適格 。

國民黨也對國防部提出五問，要求國防部據實以告。包括一， 國防部稱去年2月開始採購美豬，迄今採購數量？18萬國軍總共吃了多少？ 二，國防部對於採購美豬的說法矛盾反覆，是否公佈與廠商的合約供各界檢視？ 三，國防部是否受到政治壓力而採購美豬？ 四，未來一旦進口合乎政府公佈萊劑標準的萊豬，國防部是否採購？ 五，基於維護國軍健康，國防部可否向國人明確承諾未來一定拒絕萊豬？

國民黨文傳會副主委王鴻薇強調，衛福部長陳時中一再強調要「保障民眾選擇權」，但國軍在食的方面其實最為弱勢，經常是配合國家政策採購副食，毫無選擇權利；國民黨要求國防部依照承諾，立即明令全面採用台灣豬，禁止採購進口豬，並加強後續管控，確實照顧國軍健康，絕不能順從上意，犧牲國軍的權益來消化美豬。