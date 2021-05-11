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有意赴俄羅斯烏克蘭找代理孕母國人 外交部籲審慎考量

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部亞非司長楊心怡。記者徐偉真／攝影
外交部亞非司長楊心怡。記者徐偉真／攝影

駐外人員染疫及施打疫苗情形受矚目，外交部亞非司長楊心怡今天表示，俄羅斯有提供史波尼克疫苗給駐外人員施打，有些國家有打，我駐俄羅斯代表處人員可自由選擇，目前已有少數人員施打史波尼克。

楊心怡今天在例行記者會上表示，駐俄羅斯代表處近來接到多起民眾赴俄羅斯及烏克蘭聘請代理孕母生子女衍生相關糾紛案，多數案件都是因為俄、烏兩國政府戶政部門因新冠肺炎疫情影響，造成辦公人力不足或經常關閉，導致國人無法辦理相關文件，求助代孕仲介沒有結果，以致滯留外國長達數月，對當事人家庭產生許多困擾。

楊心怡表示，外交部已注意到駐俄處轄區發生的多起代理孕母急難救助案，並呼籲國人，我國人工生殖法尚未通過，透過代理孕母生子在我國仍非合法的人工生殖方式，國人如果有意赴海外代孕生子，若發生糾紛，將不易保障自身權益。

楊心怡表示，外交部呼籲國人應審慎考量赴國外尋求代理孕母生子女，也提醒相關國人密切關注當地政府因應疫情調整對外開放時間及核發相關身分證明文件的規定，以保障自身權益。

俄羅斯 代理孕母 外交部

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