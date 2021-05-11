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遭批應該被槍斃 林右昌為陳時中抱屈：不需口出罵言

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
衛福部長陳時中遭批應該被槍斃，基隆市長林右昌為他抱屈，認為不需口出罵言。記者游明煌／攝影
衛福部長陳時中遭批應該被槍斃，基隆市長林右昌為他抱屈，認為不需口出罵言。記者游明煌／攝影

國民黨黨團總召費鴻泰昨天批防疫指揮中心指揮官陳時中「你根本應該被槍斃」。基隆市長林右昌今天受訪表示，所有防疫人員從去年到現在，有不為人知的壓力和辛苦，不需口出罵言。

陳時中、林右昌傳出是民進黨內台北市長的可能熱門人選，林右昌今天上午在市政會議後記者會，被媒體詢問陳時中挨批的看法。

林右昌說，防疫的工作非常的紛雜，國內整個疫情和防疫的工作，到目前為止，和國際上相較還是可圈可點。任何一種批評都可以去精進，但不需要用謾罵的口吻來對任何人作指責。

林右昌表示，所有防疫人員從去年到現在，堅守崗位上長達１年多的時間，有不為人知的壓力和辛苦，壓力是很大的，防疫的工作需要大家一起團結，不需要口出罵言，對防疫沒有什麼幫助。

華航機組員及諾富特飯店爆群聚案不斷擴大，國民黨黨團總召費鴻泰昨天表示，諾富特防疫不確實早在二月就有民眾檢舉，但指揮中心指揮官陳時中卻說嘻皮笑臉地說「病毒跑得比公文快」；費痛批陳「你根本應該被槍斃」。對此，陳時中曾回應表示，「防疫裡面講這樣的話有點太過了，我們還是虛心受教。」

林右昌 陳時中

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