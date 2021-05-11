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藍委要罷免綁公投 陳柏惟：詐騙黨待久正直善良都不見
立法院內政委員會、國民黨籍召委林思銘今天變更本月13日議程，邀請中選會主委就「罷免與公投合併舉行選務規畫」進行專題報告，台灣基進黨立委陳柏惟的進黨的罷免案昨才剛第二階段送件，林今天就變更議程，基進黨認為非常荒謬，陳柏惟則說，林思銘在詐騙黨待久了，「正直善良都會不見」。
陳柏惟說，現在沒有其他罷免案，「應該就是針對我」，林思銘是個律師，之前也是民意代表，可惜在詐騙黨待久了，正直善良都會不見，罷免、公投等選舉法案早就在立法院修法好多時間，早不提晚不提，這時候來提，很明顯就是政治操作。
陳柏惟說，很可惜林思銘讓律師這個職業蒙羞，見到錯的事情沒有辦法站出來，還是建議大家，「珍惜生命，遠離中國，維護正直良知，遠離中國詐騙黨。」
台灣基進黨部主任、陳柏惟團隊執行長李雨蓁表示，罷免團體還沒送第二階段連署書前，台中市選委會就發文給中選會說，罷免應該跟公投綁在一起，當時就覺得很荒謬，公民團體都還沒送件，怎會積極的建議中選會應該做這件事。
李雨蓁說，罷免團體送件後，今天又看到林思銘緊急更改議程，要讓罷免跟公投綁在一起的合併投票，這樣規畫是國民黨中央跟地方合作要把陳柏惟罷掉，陳一早聽了變更議程，也忍不住大笑，因為覺得太荒謬。
李雨蓁說，國民黨一個38席的大黨，獲得33%政黨票，基進黨只有一席立委，政黨票還不到3.5%，一個大黨居然這樣對小黨，更證明了陳柏惟和基進黨的存在，「就是中國跟中國國民黨的一根刺。」， 繼續防止中國滲透的方法，就是勇敢投下不同意票。
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