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費鴻泰嗆「槍斃陳時中」民進黨反批：跟中國裡應外合

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
國民黨立院黨團總召費鴻泰。圖／翻攝udn TV畫面
國民黨立院黨團總召費鴻泰。圖／翻攝udn TV畫面

華航機組員及諾富特飯店爆群聚案不斷擴大，國民黨黨團總召費鴻泰昨天表示，諾富特防疫不確實早在二月就有民眾檢舉，但指揮中心指揮官陳時中卻說嘻皮笑臉地說「病毒跑得比公文快」，痛批陳「你根本應該被槍斃」。民進黨今天表示，費鴻泰用詞不僅缺乏民主素養與理性，更徹底否定台灣防疫團隊及全台醫護人員的努力，跟中國裡應外合。

民進黨表示，費鴻泰昨嗆陳時中「應該被槍斃」，引起社會各界的撻伐，但費鴻泰完全毫無悔意，更在政論節目中繼續嗆「應該被槍斃十次」，顯然費鴻泰不僅認為自己沒有說錯話，更凸顯活在威權時代裡，這樣的用詞不僅缺乏民主素養、與理性，更徹底否定台灣防疫團隊及全台醫護人員的努力。民進黨嚴正譴責費鴻泰這種與中國裡應外合的行為，要求費鴻泰立刻道歉，並辭去總召職務。

民進黨發言人簡舒培表示，世界衛生大會（WHA）將在5月24日召開，台灣是少數防疫有成，且有餘力幫助他國防疫的國家，是防疫的模範生，但台灣努力做好防疫的過程，也面臨到國共的裡應外合，對外不僅要面對北京阻止台灣參加WHA，不讓台灣進入世界防疫體系，對內還有費鴻泰大噴「槍斃陳時中」政治口水，打擊台灣防疫士氣，扯防疫後腿。

簡舒培指出，昨中國再以「一中原則」為由阻擋台灣，外交部發言人華春瑩竟說出「沒有人比中國更關心台灣同胞的健康」、「中國政府對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排」等比扯鈴還扯的謊言，讓世人再次看清北京當局說謊成性與恃強凌弱的本性，有辱「強國」之名。

簡舒培表示，台灣今年受到國際支持度比過去更多，七大工業國（G7）外交部長會議也挺台支持台灣參與WHO論壇與WHA；美國國務卿布林肯也發表聲明嚴正呼籲WHO邀請台灣參與5月底舉行的世界衛生大會，並恢復台灣WHA觀察員地位；此外，「對華政策跨國議會聯盟」在推特發布影片，稱讚台灣是力抗疫情的全世界典範，「拒絕台灣，人人受害。支持台灣，刻不容緩」，力挺台灣參加WHA。

她強調，由衷感謝各國勇於表態支持，同時也強力譴責中國無理蠻橫的阻撓。「對於今年的WHA，我們還沒有放棄，會極力爭取加入世界防疫體系的一員，為防疫做出貢獻。」

費鴻泰 WHA 民進黨

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